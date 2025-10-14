Luis Moreno lanzará con Estrellas en segunda semana de la temporada

El lanzador Luis Moreno entrará a juego con las Estrellas en la segunda semana del torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana que comienza este miércoles, anunció el joven tirador.

Moreno, quien ya se reportó a los entrenamientos de las Estrellas, aseguró que está en perfectas condiciones físicas. Explicó que tendrá algunos trabajos en el bullpen y enfrentará a bateadores en vivo antes de comenzar a laborar en el mencionado torneo.

El derecho señaló que sus primeras presentaciones con las Estrellas, las hará como relevista. Y luego pasaría a trabajar en el rol de lanzador abridor.

Moreno (2-2, 1.83) tuvo 10 juegos como abridor y uno como relevista, en la campaña 2024-2025, cuando ganó el premio Novato del Año de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, con las Estrellas.

ASPIRA SER LANZADOR DEL AÑO

Al comentar sobre sus metas para la campaña 2025-2026, Moreno manifestó que aspira a lanzar también como para hacerse merecedor del premio Lanzador del Año.

El nativo de San Cristóbal tuvo uno de los mejores WHIP (0.97) del pasado campeonato. También fue de los más efectivos ponchadores del circuito. Abanicó 37 contrarios en 39.1 entrada entradas, en las cuales le conectaron 23 imparables y concedió 15 bases por bolas.

En 2025, en Estados Unidos, lanzó en AA y AAA para la organización Mets de Nueva York. Su récord combinado entre ambos circuitos fue 10-3, con 5.38 de promedio de carreras limpias permitidas, en 40 partidos, 7 de ellos como abridor.

No obstante sus 33 partidos como relevista en las Ligas Menores este año, el serpentinero de 26 años aseguró que se siente más cómodo como lanzador abridor, que como relevista.