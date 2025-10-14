Comisionado Nacional de Béisbol y el MESCYT imparten un taller en San Juan de la Maguana

La Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol (DCNB) en conjunto con el Ministerio de Educación Superior (Mescyt) realizó el fin de semana el taller que llevó por nombre “Liderazgo Positivo y Manejo de Equipos”.

La actividad realizada en el Salón Jacobo Moquete de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con sede en esta ciudad, contó con la participación de más de 80 entrenadores deportivos, estudiantes y docentes universitarios de la Región Sur.

“Este taller muestra el gran interés que tiene la Dirección del Comisionado Nacional de Béisbol y el Ministerio de Educación Superior de reforzar y capacitar a todo el personal humano ligado a esta hermosa disciplina que es el béisbol”, expresó Diógenes De la Cruz, director técnico de la DNCB y quien estuvo en representación del comisionado Junior Noboa.

De su lado, Lorenzo Encarnación, del Mescyt, saludó las intenciones de la DNCB de llevar a cada rincón del país charlas y talleres para masificar la sana práctica del béisbol.

La primera parte del taller fue dirigida por Daniel Ramírez, master en coaching y psicología deportiva de la DNCB, quien realizó una dinámica que incluyó ejemplos de enseñanzas, con base en el refuerzo positivo.

De su lado, Ysmelyn Alcántara, expelotero profesional y conferencista de la DNCB, habló sobre las consecuencias a largo plazo del uso de sustancias prohibidas en los atletas y su impacto negativo.