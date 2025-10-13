Otra vacante

Los Padres de San Diego se suman a la ya larga lista de equipos que no tienen manager para el 2026. Es algo poco usual, pero ahora mismo hay una especie de epidemia en Grandes Ligas.

Mike Shildt estuvo dos años al frente de los Padres, y ha anunciado su retiro por motivos puramente personales, incluyendo lo físico y lo mental.

En su declaración a los medios escribió lo siguiente:

“Es una decisión que consideré durante la temporada y con la que me tranquilicé en los últimos 10 días. Di todo mi ser para ayudar a hacer realidad la visión de Peter Seidler de traer un Campeonato de la Serie Mundial a San Diego. No logramos el objetivo final, pero estoy orgulloso de lo que los jugadores, el personal y la organización lograron en las últimas dos temporadas.

El desgaste de la temporada de béisbol me ha afectado gravemente mental, física y emocionalmente. Si bien siempre se ha tratado de servir a los demás, es hora de cuidarme y salir de la liga a mi manera ”.

Shildt, de 57 años de edad, llevó a los Padres a postemporada dos años seguidos, algo inédito en el equipo. Su marca de serie regular fue de 183-145 en ganados y perdidos, promedio en .565… En play off tuvo 5-5.

San Diego se une a un numeroso grupo de clubes sin manager: Angelinos, San Francisco, Minnesota, Washington, Baltimore, Atlanta y Colorado tiene uno interino..

¿Cuáles dominicanos serán entrevistados?

2DA. VICTORIA: Es sorpresa que los Marineros de Seattle tengan dominio de su campeonato ante Toronto 2 por 0. Sobre todo, porque han ganado los dos juegos en calidad de visitantes, y retornan a su casa a intentar liquidar a los azulejos pues allí tendrán lugar 3 juegos.

El primer triunfo, domingo por la noche, terminó 3 por 1, con pitcheo cerrado de Bryce Miller, quien tiró 6 entradas de 2 hits y una carrera, jonrón por George Springer. Ese partido tuvo jonrón solitario de Cal Raleigh, el receptor que disparó 60 en la temporada regular, y par de sencillos remolcadores de Polanco, que se ha tomado la serie para él.

El partido de este lunes fue un fácil triunfo 10-3 para Seattle, pues le cayeron a palos al novato Trey Yesavage. Julio Rodríguez lo recibió con jonrón de tres en el primer episodio, y en el 5to. Jorge Polanco disparó otro tablazo de tres vueltas,expandiendo positivamente su tremenda actuación en postemporada. En 31 turnos tiene 8 hits, 3 jonrones, 8 empujadas.

Los Marineros ganaron, pese a que su pitcher iniciador Logan Gilbert, solo duró tres innings de 5 hits, 3 carreras. Este martes hay descanso , y ahora habrá tres juegos en Seattle pues la serie de un 7-4. ¿Volverá la serie a Toronto?. Dicen que la pelota es loca, pero los azulejos lucen muy mal para su futuro inmediato.

No han tenido el bate de Vladimir Guerrero Jr. , el “matayanquis”, quien ha fallado 7 turnos y recibido una base por bolas. Pudiera decirse que Seattle tiene un pie en la serie mundial , a la cual nunca han asistido. Su último chance fue en 2001 cuando fueron eliminados por los yanquis.

(Ese fue el año en que los Yanquis perdieron la mundial ante Arizona Diamondbacks).

NOTAS DE LIDOM

Estamos a un día de iniciar la pelota dominicana, que comienza este miércoles 15.El Licey será homeclub ante el Escogido, las Aguilas ante los Gigantes y las Estrellas vs.Toros.

LA ULTIMA VEZ: En la final dominicana, es propicio consignar la última vez que se proclamaron campeones cada uno de los seis clubes .

Escogido: Campeón del pasado torneo 2024-25, su corona numero 17. El manager fue Albert Pujols, que no repite.

Tigres del Licey: Estuvieron en su tercera final seguida perdiendo ante el Escogido. Fueron campeones dos años seguidos, 2022-23 y 2023-24. Son lideres de la liga en títulos con 24.

AGUILAS CIBAEÑAS: Ganaron por ultima vez en 2021, y siguen en segundo lugar en la liga con 22 coronas. Tienen manager nuevo en Luis Urueta, ex liceísta, ex gigante.

TOROS DEL ESTE: Tienen 3 coronas de por vida, y ganaron por ultima vez en 2020, el año de la Pandemia. Estrenan nuevo manager en Victor Estevez, ex Escogido.

ESTRELLAS ORIENTALES: Se corona campeón en 2019 luego de 19 años de pura sequia. Fernando Tatis sigue de dirigente.

GIGANTES DEL CIBAO: Ganaron el torneo 2021-22, y tienen nuevo manager en José Leger, exAguila, Ex Licey. Han ganado 2 títulos.

