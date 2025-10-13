Toros del Este completan roster de importados con Gasper, Rodríguez y Sánchez

Los Toros del Este completaron su cuota de importados para la temporada 2025-26, con la contratación de los Grandes Ligas Mickey Gasper, Aaron Sánchez y Carlos Rodríguez, al tiempo que acordaron la firma del lanzador agente libre José Ureña, informó el gerente general Jesús Mejía.

Tanto Rodríguez como Gasper se encuentran ya entrenando en el Corral y se incorporaron al club junto a los nativos Jhonkensy Noel y Eloy Jiménez, así como el relevista zurdo José José.

Gasper, de 29 años, es un inicialista que también tiene capacidad de jugar la intermedia, en las esquinas de los jardines y en la receptoría que pertenece a los Mellizos de Minnesota. Rodríguez es un abridor derecho de 23 años nativo de Nicaragua que debutó el añó pasado en las mayores con los Cerveceros de Miwaukee.

Un bateador de ambas manos, Gasper divició su tiempo en este 2025 entre AAA y Grandes Ligas, en las menores tuvo una línea ofensiva de .285/.385/.531con 14 dobles, 10 jonrones y 26 remolcadas en 47 partidos. El nativo de New Hampshire debutó en el Big Show en 2024 con los Medias Rojas de Boston.

De por vida en las mejores presenta una línea ofensiva de .276/.391/.459, para un OPS de .850.

En 2025, Rodríguez fue usado en cuatro partidos como relevista en Grandes Ligas por los Cerveceros, ponchando 11 en 9.2 innings. En AAA vio acción en 17 partidos, 15 como abridor, tirando 77.2 episodios donde permitió 67 hits y ponchó 82 bateadores, con récord de 3-4.

De por vida en las menores, el derecho tiene efectividad de 3.56 con 502 ponches en 449.2 innings, con un WHIP de 1.18.

Aaron Sánchez es un veterano de ocho temporadas en Grandes Ligas que llegó a los Toros como invitado fuera de roster y se ganó un puesto para el inicio de temporada, luego de impresionantes participaciones en los partidos de pretemporada.

Sánchez, norteamericano de 33 años, ha lanzado con los Azulejos, Gigantes, Mellizos, Nacionales y Astros de Houston.

Con la firma de el trío de jugadores, los Toros completan su cuota de importados, sumándose a los lanzadores Matt Dermody, Joe Corbett, Tanne Kiest, Aaron Brooks y RJ Alaniz, al receptor Ronaldo Hernández y al jardinero Bryan Torres. El abridor Jaime Barría, previamente anunciado, vendrá para la segunda mitad de temporada y el derecho Tyler Eppler se reportará en unos días al club.

noel, eloy y josé se integran

Los Grandes Ligas Jhonkensy Noel y Eloy Jiménez practicaron por primera vez este lunes, así como el relevista zurdo José José.

Noel fue adquirido en febrero del año pasado en cambio desde las Estrellas Orientales, viene de conectar 18 cuadrangulares entre las menores y Grandes Ligas con los Guardianes de Cleveland en el 2025. En AAA bateó .273/.337/.493 con 12 vuelacercas y 39 remolques en 61 partidos.

En su única oportunidad con los verdes en la liga dominicana, Jhonkensy dio 3 jonrones en 9 partidos.

Jiménez, adquirido en octubre del 2024 en cambio desde los Leones, tiene seis años de experiencia en el Big Show, mayormente con los Medias Blancas de Chicago.

De por vida en LIDOM batea .346/.420/.571 con 6 jonrones y 30 remolcadas en 36 partidos, en parte de tres temporadas cuando pertenecía a los Gigantes del Cibao.

toros firman a josé ureña

Un brazo nativo de Grandes Ligas se suma a la tropa taurina, luego de que el club anunciara el fiache de José Ureña desde la agencia libre.

El derecho de 33 años viene de lanzar con cinco equipos en el “Big Show” en 2025, totalizando 55 entradas con 34 ponches y 57 hits permitidos.

Ureña es dueño de una poderosa recta que alcanza las 97 MPH que mezcla con un slider, cambio y sinker, lanzamientos que provocan que genera que más del 47% de los batazos que le conectan sean rodados, por encima de la media de la liga en MLB.

De por vida en LIDOM con las Aguilas Cibaeñas, el nativo de Santo Domingo tiene récord de 3-1, 2.96 en 15 partidos, 12 de ellos como abridor, con 45.2 innings con 9 boletos y 30 ponches.