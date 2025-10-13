Snell y Freeman conducen Dodgers a vencer a los Cerveceros en Serie de Campeonato

Blake Snell permitió un corredor en base en ocho entradas en blanco antes de que el bullpen de Los Ángeles apenas resistiera en la novena mientras los Dodgers abrieron la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con una victoria de 2-1 sobre los Cerveceros de Milwaukee el lunes por la noche.

Blake Treinen ponchó a Brice Turang con las bases llenas para finalizar el juego.

Los Dodgers ganaban 2-0 cuando le entregaron la pelota a Roki Sasaki en la novena entrada, después de que Snell hubiera lanzado 103 lanzamientos. Sasaki había lanzado cinco entradas y un tercio sin permitir carreras mientras se adaptaba al bullpen en la Serie Divisional de la Liga Nacional contra Filadelfia, pero no estuvo tan preciso el lunes.

Isaac Collins recibió una base por bolas con un out y Jake Bauers conectó un doblete por regla de terreno que rebotó sobre la barda del jardín central. Jackson Chourio conectó un elevado de sacrificio que impulsó a Collins y adelantó al corredor emergente Brandon Lockridge a tercera. Christian Yelich recibió base por bolas con un lanzamiento bajo y afuera en cuenta de 3-2.

Fue entonces cuando el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, sacó a Sasaki y trajo a Treinen.

Yelich robó segunda para poner la potencial carrera de la victoria en posición de anotar antes de que William Contreras recibiera base por bolas con un lanzamiento de 3-2 bajo y afuera. Después de que Treinen casi le lanzara a Turang —que habría empatado el juego—, Turang se ponchó con una recta de 2-2 a la altura del cuello.

El segundo juego de la serie al mejor de siete será el martes por la noche, con Yoshinobu Yamamoto lanzando para Los Ángeles y Freddy Peralta abriendo para Milwaukee en un enfrentamiento de Estrellas.

Esta NLCS es un estudio de contrastes, con los Cerveceros jugando en el mercado más pequeño de la MLB mientras que los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, tienen el roster más caro del juego.

El mánager de los Cerveceros, Pat Murphy, hizo referencia a la diferencia en poder estelar entre los dos equipos al bromear durante su conferencia de prensa previa al juego : "Estoy seguro de que la mayoría de los jugadores de los Dodgers no pueden nombrar a ocho jugadores en nuestra lista".

Aun así, los Cerveceros habían barrido sus seis enfrentamientos de temporada regular contra los Dodgers. Todos esos partidos se jugaron en julio, mientras Snell estaba en la lista de lesionados por una inflamación en el hombro.

Snell demostró el lunes la gran diferencia que puede marcar. El dos veces ganador del Premio Cy Young ponchó a 10, no dio bases por bolas y solo permitió un hit: un sencillo de Caleb Durbin para abrir la tercera entrada.

Freddie Freeman rompió el empate sin carreras con un jonrón solitario en la sexta. El jonrón de Freeman llegó después de que los Cerveceros frustraran un par de oportunidades de Los Ángeles, sobre todo con una extraña doble matanza de 8-6-2 que estuvo a punto de convertirse en un grand slam de Max Muncy.

Freeman conectó un lanzamiento de 3-2 de Chad Patrick y lanzó un tiro tan alto que llegó tentadoramente cerca del techo del American Family Field antes de apenas superar la pared del jardín derecho para su primer jonrón de esta postemporada.

Patrick venía de una destacada Serie Divisional de la Liga Nacional en la que ponchó a seis y no permitió corredores en base durante 4 2/3 entradas contra los Cachorros de Chicago.

Los Dodgers agregaron lo que terminó siendo una carrera de seguro esencial en la novena cuando Mookie Betts recibió una base por bolas con bases llenas de Abner Uribe en un lanzamiento de 3-2 afuera.

Milwaukee se mantuvo cerca gracias a las oportunidades desaprovechadas por Los Ángeles. El ejemplo más evidente se produjo en el cuarto inning, cuando los Cerveceros ejecutaron una de las dobles matanzas más extrañas de la historia de la postemporada.

Las bases estaban llenas cuando Muncy envió un batazo contra Quinn Priester que se dirigía fuera del estadio antes de que Sal Frelick, de Milwaukee, alcanzara con su guante la barda del jardín central. La pelota se le escapó del guante a Frelick y golpeó la parte superior de la barda antes de que la atrapara en el aire.

Los corredores de Los Ángeles habían regresado a sus bases originales, creyendo que Frelick había atrapado la pelota limpiamente. Frelick lanzó al campocorto Joey Ortiz, quien lanzó al receptor William Contreras para forzar el out de Teoscar Hernández en home. Contreras luego corrió a tercera para forzar también el out de Will Smith.

