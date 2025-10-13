Marineros toman ventaja de 2-0, vencen a los Blue Jays con jonrones de Rodríguez, Polanco y Naylor

Julio Rodríguez y Jorge Polanco conectaron jonrones de tres carreras, Josh Naylor añadió un jonrón de dos carreras y los Marineros de Seattle tomaron una ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana al aplastar el lunes 10-3 a los Azulejos de Toronto.

Seattle, el único equipo de Grandes Ligas que nunca ha sido anfitrión de un juego de la Serie Mundial, regresa a casa para el Juego 3 del miércoles necesitando dos victorias más en la serie al mejor de siete para poner fin a esa sequía.

Toronto solo conectó seis hits, uno solo después de la segunda entrada, y ocho en los dos primeros juegos. El astro de los Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr., se fue de 3-0 con una base por bolas y no ha conectado hits en la serie.

Rodríguez conectó un jonrón para una ventaja de 3-0 con tres bateadores contra el novato Trey Yesavage, un joven de 22 años que hacía apenas su quinta apertura en las Grandes Ligas.

Nathan Lukes y Alejandro Kirk tuvieron sencillos productores en la mitad inferior contra Logan Gilbert, y el sencillo productor de Lukes empató el marcador en la segunda.

El jonrón de tres carreras de Polanco ante Louis Varland puso a Seattle arriba 6-3 en la quinta entrada. JP Crawford añadió un sencillo productor en la sexta y Naylor conectó un jonrón de dos carreras en la séptima contra Braydon Fisher.

Seis de los primeros siete hits de Polanco en esta postemporada impulsaron carreras. Conectó el sencillo que sentenció el juego en la 15.ª entrada del partido decisivo de la Serie Divisional del viernes contra Detroit y se fue de 4-2 con dos carreras impulsadas en la victoria de Seattle por 3-1 en la primera ronda de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Los dos jonrones previos de Polanco en octubre fueron ante Tarik Skubal, de Detroit, el actual ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana.

El techo estaba abierto en un día ventoso de 62 grados en el feriado de Acción de Gracias en Canadá, pero la multitud de 44.814 personas que agotó las entradas tenía poco que celebrar.

El bullpen de Seattle ha lanzado nueve entradas en blanco en la serie, permitiendo solo un hit. El ganador, Eduard Bazardo, Carlos Vargas y Emerson Hancock lanzaron dos entradas cada uno.

Naylor, nacido en Mississauga, Ontario, conectó una bola de foul con el pie derecho en la primera entrada y se vio incómodo en la caja de bateo en la quinta, lo que provocó que el mánager Dan Wilson saliera a revisarlo. Con Miles Mastrobuoni preparándose para entrar al juego si era necesario, Naylor convenció a Wilson de que lo dejara entrar y conectó un jonrón en la séptima.

Yesavage, quien cargó con la derrota, permitió tres carreras y cuatro hits en poco más de cuatro entradas. Estableció un récord de postemporada para los Blue Jays al ponchar a 11 Yankees en 5 1/3 entradas sin hits en el segundo juego de la SDLA, pero tuvo dos swings fallidos con su splitter, menos que los 11 que tuvo contra Nueva York.

El jardinero de los Blue Jays, Anthony Santander, fue retirado de la alineación por dolor en la espalda baja. Davis Schneider lo reemplazó y se fue de 3-0 con una base por bolas.