Leones dan bienvenida a nueva temporada con documental sobre corona 17

Con la presentación del documental Hasta el Último Out: La Película de la XVII, los Leones del Escogido dieron la bienvenida a la temporada 2025-2026 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, en un acto realizado en Caribbean Cinemas de Downtown Center y en el que se dieron cita directivos, jugadores, miembros de la prensa e invitados especiales.

El largometraje de 1 hora 35 minutos cuenta con los testimonios de jugadores, coaches y directivos acerca del arduo trabajo que se necesitó en la pasada campaña para que el conjunto rojo de la capital obtuviera su corona 17 en una de las series finales más emocionantes del béisbol dominicano.

La pieza fue producida por Criterio y presentada bajo el auspicio de MercaSID con su marca Crisol, mientras que la producción ejecutiva estuvo a cargo de José Miguel Bonetti. La dirección y producción estuvo bajo la responsabilidad de Joel Guzmán junto a un equipo de jóvenes promesas en sus áreas.

“Se nos dio el final de este documental que van a ver aquí. A mí me dan el crédito de productor, pero los reales protagonistas de esto son los peloteros que están aquí, los fanáticos, además de Joel Guzmán y su equipo de producción, que hicieron un tremendo trabajo. Para mí es un honor poder presentar esto hoy”, declaró Bonetti en el acto.

Junior Caminero, Erik González, Sócrates Brito, Junior Lake y Héctor Rodríguez, entre otros jugadores y figuras del equipo, narran en el film la experiencia vivida en cada etapa de la temporada que llevó a los Leones a conquistar el cetro en un séptimo y decisivo encuentro ante sus eternos rivales, los Tigres del Licey.

Una vez finalizada la película, el presidente del Escogido, Eduardo Najri dio palabras de agradecimiento a los presentes y motivó a la conquista de la corona 18 para el equipo rojo de la capital.

Madrina 2025-26

Durante el acto, los melenudos presentaron a María Victoria Roig Lara como su madrina para la campaña que inicia este miércoles 15 de octubre.

María Victoria ha sentido desde pequeña un gran cariño por el deporte, siendo fanática y seguidora del béisbol dominicano. Actualmente cursa el 12.º de bachillerato en el Carol Morgan School. A los 14 años fundó Escucha por Mí, una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar y entretener a los niños del Instituto de Ayuda al Sordo Santa Rosa.

Hoy, como madrina del Escogido, combina su amor por el deporte con una trayectoria que refleja pasión, entrega y responsabilidad.

Cadena de transmisión

Como cada año, los fanáticos rojos tendrán diversidad de opciones para no perderse un solo partido de los campeones nacionales y del Caribe, puesto que los mismos estarán disponibles a través de Digital 15, el canal 1092 de Claro, y el 65 y 476 de Altice.

En radio, los encuentros de los escarlatas estarán disponibles en Independencia 93.3 FM para Santo Domingo, el Sur y el Este del país, y Ke-Buena 105.5 FM en Santiago y 103.9 en San Juan.

En la transmisión de televisión, los narradores serán José Antonio Mena y Michel Tueni con José Luis Mendoza como comentarista. Melvin José Bejarán será el narrador radial, acompañado de los comentaristas Ricardo Rodríguez y Manuel Reyes, así como César Rosario en la voz comercial. Raphy de León estará en la bocina interna y Natacha Peña como reportera de terreno.

Bejarán también es el Director de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Escogido. Los periodistas Michael Monegro y David Hernández, el fotógrafo Raúl Calvo y el camarógrafo José Antonio Noboa también forman parte del departamento. Danny Lantigua es el Encargado de Multimedia.