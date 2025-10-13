Gigantes del Cibao reciben a Gary Sánchez, Pablo Reyes, Roldy Brito y Anderson Pilar

Los Gigantes del Cibao continúan recibiendo piezas importantes en su plantel con miras al inicio de la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), con la integración este lunes de los jugadores nativos Gary Sánchez, Pablo Reyes, Roldy Brito y el lanzador Anderson Pilar.

Gary Sánchez, receptor con amplia experiencia en las Grandes Ligas, se une una vez más al conjunto cibaeño con el compromiso de aportar liderazgo, poder ofensivo y experiencia detrás del plato, consolidándose como una figura clave dentro del vestuario.

Pablo Reyes, jugador versátil con experiencia tanto en MLB como en LIDOM, fortalece el infield con su defensa, energía y capacidad para desempeñarse en varias posiciones, además de ser un pelotero de gran actitud competitiva.

El joven Roldy Brito, seleccionado este año en el sorteo de novatos de LIDOM, también se integró a los entrenamientos. El prometedor jugador continúa su proceso de adaptación y desarrollo dentro de la organización, destacando por su talento y proyección a futuro.

Por su parte, el lanzador Anderson Pilar llega para sumar profundidad al cuerpo de pitcheo del equipo, aportando velocidad y control desde el montículo, cualidades que han llamado la atención del cuerpo técnico.

El dirigente José Leger valoró positivamente la integración de este grupo.

"Cada una de estas incorporaciones representa un paso importante en nuestra preparación. Tener a Gary, Pablo, Roldy y Anderson trabajando desde ahora nos permite fortalecer la química del equipo y mantener el enfoque competitivo que buscamos", dijo.

El gerente general Jaylon Pimentel también destacó el compromiso mostrado por los jugadores.

"Nos alegra ver cómo nuestros peloteros se integran con entusiasmo. Este grupo combina experiencia y juventud, reflejando el equilibrio que queremos en los Gigantes del Cibao para esta temporada", añadió.

Los Gigantes del Cibao iniciarán la temporada 2025-26 de LIDOM el próximo miércoles 15 de octubre, cuando visiten a las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao de Santiago, marcando el inicio oficial de una nueva campaña llena de expectativas para la fanaticada.