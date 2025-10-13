Gigantes del Cibao contratan como importado al lanzador zurdo Clayton Andrews

Los Gigantes del Cibao anunciaron la contratación del lanzador zurdo Clayton Andrews, un pitcher con experiencia en las Grandes Ligas y destacadas actuaciones recientes en el béisbol mexicano.

Andrews, de 28 años, es estadounidense y cuenta con experiencia en las Grandes Ligas con los Milwaukee Brewers, además de haber pertenecido a la organización de los New York Yankees, donde se desempeñó como relevista zurdo.

En las últimas dos temporadas ha lanzado en la Liga Mexicana de Béisbol, incluyendo en el 2025 con los Tigres de Quintana Roo, mostrando un desempeño consistente.

En la más reciente campaña registró una efectividad de 4.18 en 48 partidos, con 56 ponches en 47.1 entradas lanzadas y, lo más destacado, 13 juegos salvados, consolidándose como una pieza confiable en el bullpen.

El Gerente de Operaciones Jaylon Pimentel valoró la contratación del zurdo Andrews, destacando su capacidad para lanzar en momentos de presión:

"Clayton es un brazo probado con experiencia en diferentes ligas, que puede ayudarnos a cerrar partidos y mantener el control en las entradas finales. Su versatilidad y consistencia serán claves para nuestro bullpen en esta temporada", expresó Pimentel.

Con su llegada, los Gigantes del Cibao refuerzan su relevo zurdo con un lanzador experimentado, de control y carácter competitivo, que aportará profundidad y equilibrio al cuerpo de pitcheo de cara a la temporada que iniciará el miércoles.