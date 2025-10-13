¿Tiene el Escogido lo necesario para repetir?

En el béisbol pocas veces ocurre lo que pasó con los Leones del Escogido: ganar un campeonato y justo después tanto el gerente general como el dirigente se van del equipo.

Aunque, Luis Rojas, gerente, y Albert Pujols, dirigente, dieron razones válidas para renunciar: el primero concentrarse en su rol en Grandes Ligas; el segundo, en el cargo como mánager de República Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Ahora, el equipo campeón entra en una nueva era bajo la dirección del ex Grandes Ligas, Carlos Peña, quien asume la gerencia general, y el boricua Alex Cintrón, que debutará como dirigente en la Liga Dominicana.

“Sé perfectamente el reto que estoy asumiendo. No es solo mi primera vez como gerente, sino que estoy recibiendo un conjunto que acaba de ganar. Eso implica una responsabilidad enorme, pero también una motivación inmensa. Me siento preparado y listo para este desafío”, expresó Peña al Listín Diario.

Ahora bien, ¿tiene lo suficiente el Escogido para iniciar su ruta al bicampeonato?

Peña reveló al Listín Diario el que sería el roster de la primera semana de los Leones:

Profundidad en receptoría

En la receptoría, los rojos contarán con la dupla Pedro Severino y Freudy Batista, además de un importado (Martín Maldonado) que llegará a reforzar la posición durante la primera parte del torneo.

Un infield versátil

El cuadro interior escarlata promete ser uno de los puntos fuertes del club. El Escogido contará con Erik González, José Marmolejos, Yamaico Navarro, el prospecto John Gil, Jonathan Guzmán, y Luis de los Santos.

Además, se espera que Jorge Mateo y Warming Bernabel -ambos terminaron en Grandes Ligas- se integren temprano en la temporada, fortaleciendo aún más la alineación.

Un outfield de lujo

El jardín de los Leones podría ser uno de los más talentosos de la liga. Desde el día inaugural estarán Sócrates Brito, Alexander Canario, Franchy Cordero, Junior Lake, el prospecto Carlos Jiménez, Zoilo Almonte, Ricardo Céspedes, entre otros.

A ellos se sumará temprano Héctor Rodríguez, y existe la posibilidad de ver durante el campeonato a figuras como Víctor Robles y Elier Hernández.

Rotación veterana

En el pitcheo abridor, el Escogido combinará veteranía y juventud. A la presencia de Johnny Cueto, Phillips Valdez, Domingo Acevedo y el prometedor Yoniel Curet —prospecto de los Rays—, se unirán varios lanzadores importados que completarán la rotación (Darío Agrazal, Grant Gavin y Norge Ruíz).

Además, el equipo sigue de cerca la recuperación de Víctor Santos, quien podría incorporarse más adelante en la temporada.

Un bullpen profundo y de nombres conocidos

El relevo luce tan competitivo como el año pasado. El grupo lo encabezan Fernando Abad, el estelar cerrador que llegó vía agencia libre, Jimmy Cordero, Héctor Pérez, Alex Colomé, Luis Santos, Henry Sosa, Iván Armstrong y Diógenes Almengó, junto a brazos jóvenes y de proyección como Luis Guerrero, Sauryn Lao, Rolddy Muñoz y el zurdo Joel Valdez.

A ellos se suman los seleccionados en el draft Hansel Marcelino y Cristofer Gómez, y se trabaja para integrar más adelante a nombres de peso como Génesis Cabrera, Héctor Neris y Elvis Peguero.

“Nos sentimos confiados con la profundidad que tenemos. El pitcheo fue una de las grandes claves del campeonato, y este año queremos ser igual de consistentes. Tenemos brazos probados y jóvenes con hambre de demostrar su talento”, sostuvo Peña.

Con una plantilla que aparenta ser muy completa para iniciar, los Leones del Escogido se preparan para rugir otra vez.

La misión no es fácil: repetir un campeonato en una liga tan competitiva como la dominicana nunca lo es.

...