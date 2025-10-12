Los Toros cierran pretemporada con otra victoria sobre el Escogido

Francisco Urbaez dio cuadrangular, Bryan De La Cruz e Ivan Castillo dieron par de hits y a ritmo de 12 indiscutibles los Toros del Este volvieron a superar a los Leones del Escogido, esta vez 8-5, en partido celebrado en el complejo de los Yankees de Nueva York.

Fue la cuarta vez en los juegos de preparación que lo Toros llegan a cifras dobles en hits, mejorando su marca a 5-3 en estas instancias. Este fue el último juego de pretemporada de los Toros previo al inicio de la temporada.

Los Leones madrugaron con un par de carreras en la primera entrada, producto de doble productor de Franchy Cordero ante el abridor Richelson Peña.

Los Toros descontaron en el tercer episodio luego de que el receptor Ronaldo Hernandez diera hit y posteriormente anotó con doble productor de Bryan De La Cruz.

La tropa naranja tomó ventaja en la quinta entrada gracias a cuadrangular con uno a bordo de Francisco Urbaez y posteriormente Felnin Celestén recibió un boleto con las bases llenas, para remolcar la cuarta carrera romanense.

En la sexta los Toros recuperaron su ventaja de dos carreras luego de que Ivan Castillo diera doble y desde la antesala anotó con sencillo remolcador de Onil Pérez.

Los de La Romana abrieron el marcador con un rally de 3 vueltas en el séptimo inning, luego de que llenaran las bases sin outs tras boleto a Luis Mieses y hits de Wendell Rijo y Jeison Guzman, luego anotaron tras elevado de sacrificio de Ronald Guzman, hit productor de Ivan Castillo y aprovechando un error en tiro del receptor rojo en un doble robo.

En el cierre del inning los Leones descontaron con largo cuadrangular de Jimmy Paredes sin nadie a bordo.

Los rojos anotaron otra en el octavo aprovechando un doble robo tras un par de boletos del relevista Gerson Moreno, para luego anotar en una jugada de selección.

Por los Toros abrió Richelson Peña y tiro 4 entradas de 2 carreras. Joe Corbett lo relevó con una entrada donde le fabricaron una vuelta inmerecida.

El zurdo Jarlin Garcia tiró el sexto sin permitir carreras, Jesús Liranzo permitió cuadrangular solitario en el séptimo, Gerson Moreno lanzo en el octavo permitiendo una vuelta y Anderson Bidó saco los últimos 3 outs en el noveno.

Por los Toros, Francisco Urbaez de 3-1, jonron, 1 anotada y 2 remolcadas; Ivan Castillo de 3-2, doble, anotada y remolcada; Bryan De La Cruz de 3-2, doble, anotada y remolcada, Onil Pérez de 3-2, remolcada; Ronaldo Hernandez de 2-2, 2 anotadas.