Raleigh da jonrón, Polanco impulsa 2 y Marineros vencen 3-1 a Toronto

Cal Raleigh conectó un jonrón, Jorge Polanco impulsó la carrera de la ventaja con un sencillo en la sexta entrada y los Marineros de Seattle vencieron el domingo 3-1 a los Azulejos de Toronto para regresar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez en 24 años.

George Springer conectó un jonrón con el primer lanzamiento de Bryce Miller, quien luego escapó de un aprieto de dos en base en una primera entrada de 27 lanzamientos. Anthony Santander conectó un sencillo en la segunda, el único otro hit de Toronto, y los lanzadores de Seattle retiraron a 23 de los últimos 24 bateadores de los Blue Jays, mientras que Miller, Gabe Speier, Matt Brash y Andrés Muñoz se combinaron para realizar solo 100 lanzamientos.

Raleigh, quien lideró las ligas mayores con 60 jonrones, empató el marcador en el sexto con su noveno jonrón en 14 juegos en el Rogers Centre. Kevin Gausman había mantenido a los bateadores a 0 de 16 en splitters en la postemporada antes del jonrón de Raleigh.

Polanco conectó un sencillo ganador más tarde en la entrada y agregó un sencillo productor en el octavo.