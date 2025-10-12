Pat Murphy acepta el estatus de desfavorecidos de los Cerveceros antes los Dodgers

Pat Murphy y sus Cerveceros de Milwaukee adoptaron una mentalidad de desfavorecidos incluso cuando lograron el mejor récord de temporada regular en las Grandes Ligas este año.

Su enfrentamiento en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional contra los actuales campeones de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles, les permite adoptar aún más ese enfoque. La serie comienza el lunes con el primer juego en Milwaukee.

Los Dodgers buscan su tercer título de la Serie Mundial en seis años, cuentan con la mayor estrella del béisbol, el tres veces MVP Shohei Ohtani, y tienen un gasto récord en nómina e impuesto de lujo de $509.5 millones. Los Cerveceros juegan en el mercado más pequeño de las Grandes Ligas, nunca han ganado un título y su única participación en la Serie Mundial fue en 1982.

Una indicación más del contraste entre estos equipos: la factura de impuesto de lujo proyectada de los Dodgers de casi $168 millones excede la nómina total de Milwaukee de $124.8 millones.

"Los Dodgers son una potencia. ¿Qué se puede decir?", dijo Murphy.

BetMGM ha establecido a los Dodgers como favoritos con una cuota de -220, lo que significa que tienen un 68.8% de probabilidades de ganar la serie. Alguien tendría que apostar $220 a los Dodgers para ganar $100 si ganan la serie.

“No importa lo que diga la gente”, explicó el segunda base de los Cerveceros, Brice Turang. “Importa en qué creemos aquí”.

Hay un problema con la narrativa de que los Cerveceros son los menos favorecidos. Ganaron sus seis enfrentamientos de temporada regular contra los Dodgers.

No es de extrañar que el mánager de Los Ángeles, Dave Roberts, se sienta ofendido por la idea de que este es un enfrentamiento de David contra Goliat.

“Son muy aguerridos”, dijo Roberts. “Son duros. Y adoptan la personalidad de Murph. Tienen jugadores que pueden batear. Tienen gran capacidad atlética. Defienden muy bien. Lanzan bien. Así que parece que van a estar en todos los partidos. Tienen una entrega total y, por lo tanto, tienen hambre. Así que esos son componentes que dan miedo”.

Roberts dijo que los Dodgers planean usar a Blake Snell como abridor en el primer partido. Murphy no anunció quién abridor para el Juego 1, pero mencionó la posibilidad de usar un abridor.

Freddy Peralta de Milwaukee y Yoshinobu Yamamoto de Los Ángeles comenzarán el Juego 2 el martes.

Milwaukee estuvo a una victoria de participar en la Serie Mundial de 2018, antes de perder 5-1 en casa ante los Dodgers en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2018. Esto marca la primera participación de Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional desde entonces.

El jardinero de los Cerveceros, Christian Yelich, fue el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional durante esa temporada 2018. Los únicos otros Cerveceros que quedan de 2018 son los lanzadores Brandon Woodruff y Peralta. No se espera que Woodruff lance en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional debido a una distensión en el dorsal ancho derecho.