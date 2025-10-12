Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Béisbol

roberto ramírez

La Liga Norma Díaz dedicará sus torneos de béisbol y softbol a Roberto Ramírez

Vista de uno de los torneo de béisbol organizados por la Liga Norma Díaz, la principal de la margen oriental de la Capital.

Vista de uno de los torneo de béisbol organizados por la Liga Norma Díaz, la principal de la margen oriental de la Capital.

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo, RD

La Liga deportiva Norma Díaz dedicará sus torneos internós de béisbol y softbol números 55 al dirigentes deportivos Roberto Ramírez, presidente de Fedoclubes.

El anuncio lo hicieron doña Norma Díaz y Héctor, Díaz, presidenta y secretario general, respectivamente, quien resaltó los dotes de buen ser humanos de este dirigentes deportivos.

Precisaron que la justas se inaugurán el sábado  26 de este mes a las 9.30 de la mañana en el complejo deportivo de la Escuela Juan Bautista Zafra (Norma Díaz).

Indicaron que accionarán 36 equipos y más de 370 atletas que verán acción.

"Nos sentimos honrados en dedicarle este magno eventos este gran hombre que ha dado su vida a favor del deportes como ha sido Roberto Ramírez", manifestaron doña Norma y Héctor Díaz.

En el certamen de béisbol se jugará en las edades 5-6 , 7-8, 9,10 11,12 13,14 15, 16. Mientras que en de  y softbol tomarán parte los padres y amigos de la entidad.

La liga deportiva fue fundada el 30 de abril del año 1969.

Tags relacionados