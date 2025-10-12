La Liga Norma Díaz dedicará sus torneos de béisbol y softbol a Roberto Ramírez

La Liga deportiva Norma Díaz dedicará sus torneos internós de béisbol y softbol números 55 al dirigentes deportivos Roberto Ramírez, presidente de Fedoclubes.

El anuncio lo hicieron doña Norma Díaz y Héctor, Díaz, presidenta y secretario general, respectivamente, quien resaltó los dotes de buen ser humanos de este dirigentes deportivos.

Precisaron que la justas se inaugurán el sábado 26 de este mes a las 9.30 de la mañana en el complejo deportivo de la Escuela Juan Bautista Zafra (Norma Díaz).

Indicaron que accionarán 36 equipos y más de 370 atletas que verán acción.

"Nos sentimos honrados en dedicarle este magno eventos este gran hombre que ha dado su vida a favor del deportes como ha sido Roberto Ramírez", manifestaron doña Norma y Héctor Díaz.

En el certamen de béisbol se jugará en las edades 5-6 , 7-8, 9,10 11,12 13,14 15, 16. Mientras que en de y softbol tomarán parte los padres y amigos de la entidad.

La liga deportiva fue fundada el 30 de abril del año 1969.