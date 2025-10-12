¿ Fernando Tatis por Pujols?

Este fin de semana las redes hicieron un nombramiento extraoficial designando a Albert Pujols manager de los Angelinos de Los Angeles.

Ese rumor cobró fuerza luego de la reunión del pasado jueves, en San Luis, entre el gerente general Perry Manasian y Pujols. En San Luis Pujols tiene todavía distintos intereses personales, que posiblemente incluya la presencia allí de algunos de sus hijos con su ex esposa Deidre (dato no confirmado).

La reunión se dio, pero es parte de unos encuentros que realiza el equipo y falta todavía hacerlo con el otro candidato Torii Hunter.

Sin embargo, dice la nota en inglés que Pujols es preferido del dueño Art Moreno, que lo firmó por 10 años y US$240 millones de dólares en 2012. Como parte de ese acuerdo, Pujols tiene pacto adicional de otros diez años por 1 millón de dólares anual en calidad de asesor. Es decir que él continúa en la organización.

Esto de Pujols y los Angelinos fue proyectado por esta columna cuando fue nombrado manager de la selección dominicana para el clásico mundial 2026, en un evento celebrado en la capital dominicana el 25 de marzo.

Dicha proyección tenía su base en dos elementos: 1ro. los Angelinos no pintaban nada bien para el 2025, y así ocurrió pues su record final fue de 72-90, último lugar de la División Oeste de la Americana. Siendo así, su manager Ron Washington sería despedido y buscarían otra opción.

Pero no hubo necesidad de despedirlo. Washington, de 73 años, tenía limitaciones de salud y a mitad de año, con record de 36-38, se retiró del puesto . A él le hicieron 4 bay pass por sus problemas cardíacos.

Pusieron un coach como manager interino, Ron Montgomery, pero ya le ofrecieron un puesto en otras funciones. No lo quieren de manager.

EL SUSTITUTO: Aquí, mientras tanto, surge la controversia del posible sustituto de manager para Pujols, y ya los medios y los fanáticos se encargan de citar nombres posibles: Luis Rojas, Tony Peña, Manny Acta, Gilbert Gómez, y también a Fernando Tatis , el manager de las Estrellas Orientales.. De acuerdo a fuentes, este último sería una opción para la Federación de Beisbol de Juan Núñez y el gerente general Nelson Cruz.

Esperemos primero a ver si se da el nombramiento de Pujols en los Angelinos. ¿Será así o todo se quedará igual?

TORONTO- SEATTLE: Los Marineros de Seattle se colaron a disputar el título de campeón de la Liga Americana y enfrentan a Toronto en una serie de 7-4. En Toronto se celebrarán 4 juegos, si llega al máximo.

¿Cómo ganó Seattle a Detroit? Con pitcheo y bateo oportuno. En los juegos claves, ambos iniciados por el monstruo Tarik Skubal, ganaron el primero 3 por 2 en forma cerrada. El primero fue iniciando la serie cuando Jorge Polanco le pegó dos jonrones solitarios al zurdo, y en el noveno hubo dos dobles de Cal Raleigh y Julio Rodríguez, que fueron decisivos.

En el segundo choque, este pasado viernes, Skubal ponchó 13 en 6 entradas, y Seattle volvió a ganar 3 por 2 por sencillo de Polanco en el noveno. Skubal estuvo inmenso, en 13 innings ponchó 22, pero su club perdió ambos juegos.

EL FAVORITO: ¿Quien es favorito entre estos dos equipos? Difícil de proyectar porque Seattle tiene excelente pitcheo y así lo muestra su efectividad de 3.29, la segunda mejor de postemporada. Y superior al 4.37 de Toronto., Los Azulejos no tendrán al talento de Bo Bichette nuevamente, pero ya vencieron a los Yanquis sin su presencia. Tienen suficiente ofensiva para compensar, encabezada por el hombre de Nizao, Vladimir Guerrero Jr.

DODGERS-MILWAUKEE: El sábado, Milwaukee cumplió el pronóstico de vencer a los Cubs. Ellos habían ganado los dos primeros juegos en casa, estableciendo el escenario para seguir adelante. Los Cubs vencieron en sus dos juegos en casa, pero cayeron en el 5to.. Milwaukee tuvo un pitcheo de relevo desde el primer inning, y el dominicano Abner Uribe cerró en forma magistral, hizo relevo de dos innings y ponchó 3. En la ofensiva, pegaron tres jonrones solitarios: William Constreras, Andrew Vaughn y Brice Turang, su segunda base.

Ahora, Milwaukee enfrenta a los Dodgers en un 7-4, en casa de los Cerveceros.. Los Dodgers salen de favoritos, y buscarán revalidar su jerarquía. La efectividad del pitcheo Dodger en postemporada es la mejor, 2.91, por 3.35 de Milwaukee.

INÉDITOS: Aprovecho para recordar que dos de los 4 equipos de estos play offs nunca han ganado serie mundial, Seattle ni Milwaukee. Seattle nunca ha asistido en 48 años de existencia.

Hectorj.cruz@listindiario.com

hjcbeisbol@hotmail.com