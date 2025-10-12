Bob Bichette tampoco jugará la Serie de Campeonato contra los Marineros

El lesionado campocorto de los Azulejos, Bo Bichette, no está en el roster para la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Marineros de Seattle que comienza el domingo por la noche en Toronto, pero el tres veces ganador del premio Cy Young Max Scherzer y el derecho Chris Bassitt están activos después de perderse la victoria en la Serie Divisional sobre los Yanquis.

Bichette corrió las bases el sábado, la primera vez que lo hace desde que se torció la rodilla izquierda el mes pasado. El dos veces líder de hits de la Liga Americana y dos veces All-Star hizo una mueca mientras rodeaba la segunda base, se detuvo y salió del campo mientras sacudía la cabeza.

Bichette terminó segundo en las Grandes Ligas detrás de Aaron Judge de Nueva York con un promedio de bateo de .311. Bichette se lesionó en una colisión el 6 de septiembre con el receptor de los Yankees, Austin Wells, y no ha jugado desde entonces.

Los 13 jugadores de posición de Toronto para la Serie de Campeonato de la Liga Americana son el mismo grupo que anotó 34 carreras en 34 entradas contra los Yankees.