Las adiciones de Misiorowski y Vaughn, claves para llevar Cerveceros a la SCLN

Andrew Vaughn y Jacob Misiorowski estaban en las ligas menores con organizaciones separadas a principios de junio, uno en ascenso y el otro en descenso.

Cuatro meses después, jugaron un papel clave para ayudar a los Cerveceros de Milwaukee a llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Vaughn conectó un jonrón que rompió el empate en la cuarta entrada que puso a Milwaukee adelante definitivamente el sábado por la noche en su victoria por 3-1 sobre los Cachorros de Chicago en el decisivo Juego 5 de su Serie Divisional de la Liga Nacional. Misiorowski obtuvo su segunda victoria de la serie al permitir solo una carrera en cuatro entradas en relevo.

"Es una locura", dijo Misiorowski durante la celebración en el clubhouse de los Cerveceros. "Es todo por lo que he trabajado, y es muy divertido".

Sus llegadas a Milwaukee estaban indirectamente conectadas.

Cuando Misiorowski fue ascendido de las ligas menores en junio, tomó el lugar de Aaron Civale en la rotación de Milwaukee. Civale reaccionó a la asignación del bullpen diciendo que no le importaría ser cambiado a un equipo que le permitiera seguir abriendo.

Los Cerveceros luego enviaron a Civale a los Medias Blancas de Chicago en un acuerdo que les trajo a Vaughn. Civale terminó la temporada con los Cachorros y lanzó 4 1/3 entradas en blanco en esta serie.

En el momento del intercambio, había pocas razones para creer que Vaughn se convertiría en un factor importante para Milwaukee esta temporada. Había bateado .189 con un porcentaje de embasarse de .218 y un porcentaje de slugging de .314 en 48 juegos con los Medias Blancas, quienes finalmente lo enviaron a las ligas menores. Los Cerveceros inicialmente lo mantuvieron en las menores después de adquirirlo.

Pero fue llamado de regreso a las mayores el 7 de julio después de que el primera base de los Cerveceros, Rhys Hoskins, ingresó a la lista de lesionados con un esguince en el pulgar izquierdo. El manager de Milwaukee, Pat Murphy, saludó a Vaughn haciéndole saber que probablemente lo enviarían de regreso a las menores si continuaba persiguiendo lanzamientos fuera de la zona de strike.