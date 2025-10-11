Tres jonrones y pitcheo hermético ponen a los Cerveceros en la Serie de Campeonato de la LN

Andrew Vaughn disparó un jonrón que rompió el empate en la cuarta entrada y William Contreras y Brice Turang también conectaron jonrones para que los Cerveceros de Milwaukee se sacudieran su reciente historia de frustraciones en los playoffs al vencer el sábado 3-1 a los Cachorros de Chicago en el decisivo quinto juego de su Serie Divisional de la Liga Nacional.

Los Cerveceros, en su séptima aparición en los playoffs en los últimos ocho años, consiguieron su primera victoria en una serie de postemporada desde que barrieron a Colorado en la Serie Divisional de la Liga Nacional de 2018. Ese año, los Cerveceros estuvieron a punto de conseguir su segunda Serie Mundial en la historia de la franquicia, antes de perder el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en casa ante los Dodgers de Los Ángeles.

Ahora se enfrentarán a los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, quienes vencieron a los Filis de Filadelfia en cuatro juegos en la otra Serie Divisional de la Liga Nacional. El primer juego es el lunes en Milwaukee.

Milwaukee ganó con un enfoque de pitcheo que impulsó a todos en el último partido contra Chicago. Trevor Megill, Jacob Misiorowski, Aaron Ashby, Chad Patrick y Abner Uribe se combinaron para lanzar cuatro hits.

Que los Cerveceros pusieran fin a su reciente historia de frustraciones en postemporada en esta serie fue particularmente dulce para los fanáticos de Milwaukee porque se produjo contra su mayor rival y eliminó al mánager de los Cachorros, Craig Counsell, de la postemporada.

Counsell creció en el área de Milwaukee, jugó para los Brewers y se convirtió en el mánager con más victorias en la historia del equipo hasta que se fue a Chicago.

En las dos temporadas transcurridas desde la partida de Counsell, la afición de los Cerveceros ha abucheado cada vez que se menciona su nombre en las visitas de los Cubs al American Family Field. Lo volvieron a hacer el sábado, aunque el lleno total pareció incluir más seguidores de los Cubs que en las victorias de Milwaukee en casa en los Juegos 1 y 2 .

Los Cubs habían forzado un quinto partido al ganar dos juegos consecutivos en el Wrigley Field. Buscaban convertirse en el undécimo equipo en remontar un déficit de 2-0 y ganar una serie de playoffs al mejor de cinco, algo que los Yankees de Nueva York habían logrado por última vez contra Cleveland en la Serie Divisional de la Liga Americana de 2017.

Los jonrones produjeron todas las carreras en este juego en el que el ganador se lo lleva todo, y cada uno de los de Milwaukee llegó con dos outs.

Contreras conectó un batazo de 389 pies al jardín central izquierdo ante Drew Pomeranz en la primera entrada. Vaughn envió un lanzamiento de Colin Rea en cuenta de 3-2 por encima de la barda del jardín izquierdo para romper el empate 1-1, y Turang aseguró la victoria con un batazo de 416 pies al jardín central ante Andrew Kittredge en la séptima.

Seiya Suzuki, de Chicago, recibió a Misiorowski con una recta de 101.4 mph al bullpen de los Cubs para abrir la segunda entrada, pero esa fue la única carrera que el lanzador derecho novato permitió en cuatro entradas. Misiorowski ponchó a tres, permitió tres hits y no dio bases por bolas para conseguir su segunda victoria de la serie.

El joven lanzador derecho lanzó tres entradas de relevo en blanco en el triunfo de Milwaukee por 7-3 en el Juego 2.

Los Cerveceros hicieron entrar a Misiorowski al juego en la segunda entrada después de que Megill abriera y retirara a los tres bateadores en orden en la primera. Los Cachorros habían anotado 11 carreras en la primera entrada en los primeros cuatro juegos de esta serie sin haberse quedado en blanco en el primer inning.

Después del jonrón de Suzuki, los Cachorros no volvieron a anotar.

La mayor amenaza de Chicago llegó cuando puso dos en base sin outs en el sexto contra Ashby, quien había lanzado 32 lanzamientos dos noches antes en la derrota de Milwaukee por 6-0 en el Juego 4. Michael Busch conectó un sencillo de apertura antes de que Ashby conectara un lanzamiento contra Nico Hoerner.

Ashby ponchó a Kyle Tucker con un lanzamiento en cuenta de 3-2 para el primer out. Patrick salió del bullpen y retiró a Suzuki con un elevado al jardín izquierdo antes de que Ian Happ se ponchara mirando.