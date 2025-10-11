Polanco da hit ganador en la entrada 15 y Seattle avanza a la SC de la Liga Americana

Jorge Polanco conectó un sencillo que puso fin al juego en la 15ta entrada, y los Marineros de Seattle avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana al vencer el viernes 3-2 a los Tigres de Detroit en el juego de postemporada más largo en la historia del béisbol.

Con un out y las bases llenas, Polanco impulsó a J.P. Crawford con una línea al jardín derecho frente a Tommy Kahnle. Crawford conectó un sencillo de apertura, Randy Arozarena fue golpeado por un lanzamiento y Julio Rodríguez recibió una base por bolas intencional antes del gran swing de Polanco en el lanzamiento 472 del juego épico.

Los Marineros dejaron a 12 corredores en base y aún así lograron avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2001. El próximo es un enfrentamiento con los campeones del Este de la Liga Americana, los Azulejos, que comienza el domingo por la noche en Toronto.

"Nunca nos rendimos. Simplemente seguimos luchando. No importa cuántas entradas juguemos", dijo Polanco. "Simplemente nos mantenemos listos y esperamos el momento. Va a llegar. Era mi momento".

Luis Castillo lanzó 1 1/3 entradas para la victoria en su primera aparición como relevista en las Grandes Ligas. Logan Gilbert, otro miembro de la rotación de Seattle, trabajó dos entradas en blanco en su primera salida de relevo desde sus días universitarios en la Universidad de Stetson en 2017.

"Fue una noche tan difícil", dijo el receptor de Seattle Cal Raleigh. "Todos pusieron sus otras cosas e hicieron todo por el equipo, incluidos Logan y Luis".

Detroit desperdició una actuación estelar de Tarik Skubal, quien ponchó a 13 mientras lanzaba seis entradas de una carrera. Los Tigres se fueron de 9-1 con corredores en posición de anotar y dejaron a 10 en base.