Peloteros y Grandes Ligas logran acuerdo para las ligas invernales

La Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas y la Oficina del Comisionado han alcanzado un acuerdo sobre la participación de los jugadores en las Ligas de invierno.

"Las Ligas de invierno han desempeñado un importante rol por mucho tiempo en el béisbol, ya que ofrecen una oportunidad para que los jugadores tanto de Ligas Menores como los de Grandes Ligas se desarrollen y aumenten su exposición", dice el comunicado del sindicato de peloteros.

Y agrega que "es teniendo esto en cuenta que negociamos cambios que servirán para ampliar las oportunidades para que los jugadores participen en partidos de las Ligas de invierno”.