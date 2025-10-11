Marineros, tras la victoria en 15 entradas, buscan evitar fatiga antes de enfrentar a los Azulejos

Los Marineros prefirieron quedarse sin dormir en Seattle en vez de apurar su viaje y llegar cansados de todos modos a Toronto.

Después de celebrar su victoria por 3-2 sobre Detroit en el quinto juego de la serie divisional de la Liga Americana, los Marineros se quedaron en Seattle, antes de dirigirse a Toronto, adonde llegaban el sábado por la noche para comenzar su Serie de Campeonato de la Liga Americana contra los Azulejos.

Seattle ha arribado por cuarta vez en su historia a la serie por el título del Joven Circuito, una instancia que no alcanzaba desde 2001. Abre la serie al mejor de siete el domingo por la noche.

Después de eliminar a los Yankees de Nueva York con una victoria en el cuarto duelo de su serie divisional el miércoles, los Azulejos pudieron relajarse el viernes.

Seattle utilizó a tres abridores en la victoria del viernes sobre Detroit. El dominicano Luis Castillo y Logan Gilbert ingresaron como relevistas.

Eso deja a Bryce Miller, quien comenzó el duelo del miércoles, como el encargado de subir al montículo el domingo con tres días de descanso.

Miller realizó 55 lanzamientos en el cuarto encuentro, permitiendo dos carreras y cuatro hits en cuatro entradas y un tercio.

Miller se enfrentará a Kevin Gausman, quien no ha lanzado desde que permitió una carrera y cuatro hits en cinco episodios y dos tercios al inicio de la serie divisional de Toronto el 4 de octubre. El manager de los Azulejos, John Schneider, dijo que la consistencia y calma de Gausman lo convertían en la elección correcta.

Seattle, el único equipo actual de las Grandes Ligas que jamás ha jugado una Serie Mundial, ha ganado dos juegos o menos en tres viajes previos a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, perdiendo una vez ante Cleveland y dos ante los Yankees.

Toronto, que perdió la Serie de Campeonato de la Liga Americana ante Kansas City en 2015 y ante Cleveland en 2016, ganó cuatro de seis encuentros con los Marineros durante la temporada regular. Perdió dos de tres en casa en abril y barrió una serie de tres compromisos en Seattle del 9 al 11 de mayo. Los equipos no se han enfrentado desde entonces.

Cal en los controles

Después de hacer un buen trabajo manteniendo a Aaron Judge de Nueva York bajo control durante la serie divisional, los lanzadores de Toronto ahora enfrentan la tarea de contener a Raleigh. El receptor ambidiestro sumó 60 jonrones durante la temporada regular y conectó uno más en la divisional.

Raleigh ostenta siete jonrones en 11 juegos de temporada regular al norte de la frontera y se fue de 8-4 con un jonrón en la barrida de Seattle sobre Toronto en la serie de comodines de 2022.

Día de Trey

Schneider dijo que el novato Trey Yesavage, quien estableció un récord de postemporada de los Azulejos al ponchar a 11 Yankees en cinco entradas y un tercio durante el segundo juego de la serie divisional, es “una posibilidad definitiva” para comenzar el segundo duelo de la Serie de Campeonato.