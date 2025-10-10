Resultados de Soto (1)

El fabuloso contrato firmado por Juan Soto con los Mets al inicio del año concentró la atención de todo el béisbol hacia su persona, principalmente en lo referente al nivel de los resultados que generaría su labor por el rechazo que hizo a la oferta de los Yankees.

Cabe destacar que recibir el salario más alto de la actividad no convierte al atleta en el mejor. Los salarios en los deportes profesionales son fruto de las condiciones del mercado y la ley de oferta y demanda al momento de la operación.

El fracaso de los Mets en su afán de clasificar para la postemporada a pesar de la millonaria inversión realizada no se le puede achacar a Soto ni a nada en particular. El béisbol en un deporte que se juega en conjunto y sería una perfidia hacer algo semejante. Sus números tradicionales fueron excelentes, .263/.396/.525/.921. Se acentúa el relativamente bajo promedio de bateo, aun compensándolo con el OBP no es defendible ya que este se alimenta principalmente de los pasaportes y estos solo producen cuando se consiguen con bases llenas.

Desmenuzar las estadísticas tradicionales revelan muchos detalles. Para un equipo el valor de la ofensiva radica en la producción y Soto remolcó un 18% de los corredores que encontró en las almohadillas. Porcentaje muy bueno. Pero el hecho que apenas bateara para .196 con corredores en posición anotadora y dos outs y que, aunque ese promedio bajo presión subiera a .294 pero apenas disparara cinco jonrones, indica que esos remolques no se lograron cuando había la mayor necesidad. Un ejemplo en ese sentido es Kyle Schwarber. Trece de sus 56 jonrones los conectó en situación de apremio. Estos fueron claves en la holgada clasificación que tuvieron los Phillies.

Lo datos presentados son solo una parte de los que produce una actividad tan compleja como es por su naturaleza el béisbol, pero la contribución de un jugador de todos los días no se limita al bateo. Parte de la ofensiva también es la velocidad, además que la defensa constituye un segmento esencial para limitar anotaciones rivales. Eso será tema de la próxima entrega.