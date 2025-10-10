Jazmín Eileen Rodríguez de Peña será madrina de Estrellas

La señorita Jazmín Eileen Rodríguez de Peña será la madrina de las Estrellas en el torneo de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana que comenzará el 15 de octubre, dedicado al inmortal del deporte dominicano y de Cooperstown Juan Marichal.

La señorita Rodríguez de Peña fue presentada ante la opinión pública este jueves, en el Estadio Tetelo Vargas, en la conferencia de prensa en la cual se ofrecieron detalles en torno a la participación del equipo de la enseña verde en el mencionado campeonato de béisbol.

La señorita María Jesús Feris Abreu, madrina saliente, le impuso la banda que la acredita como madrina para la temporada 2025-2026.

La nueva madrina de las Estrellas, de 16 años de edad, es hija de los señores Néstor Julio Rodríguez Mejía y Yasmín Dinorah de Peña Paniagua. Es la segunda de tres hermanas y nieta de los conocidos empresarios de San Pedro de Macorís Ing. Néstor Rodríguez y Xiomara Mejía.

La aspirante a periodista estudia el quinto año del bachillerato en el Colegio Los Pininos y ya ha cursado estudios de locución.

Entre sus pasatiempos favoritos está la lectura, bordar, el baile y cocinar. Es una entusiasta fanática de las Estrellas, como toda su familia, a varios de cuyos miembros se les ve habitualmente en el Estadio Tetelo Vargas, donde tienen asientos abonados.