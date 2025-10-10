Gigantes del Cibao contratan al lanzador derecho Ryley Gilliam

Los Gigantes del Cibao anunciaron la contratación del lanzador derecho estadounidense Ryley Gilliam, quien formará parte del grupo de importados del conjunto cibaeño para la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Gilliam, de 29 años de edad, fue seleccionado por los New York Mets en la quinta ronda del Draft de 2018, y se ha destacado por su potente recta y su dominio en situaciones de relevo, características que lo proyectan como una pieza importante en el bullpen del dirigente José Leger.

Durante la temporada 2025, el derecho dividió su actuación entre la Atlantic League y la Liga Mexicana de Béisbol, donde tuvo una sólida campaña. En 39 juegos, registró 2 victorias, 4 derrotas y 12 salvamentos. En 34 entradas de labor, permitió 14 carreras limpias, ponchó a 47 bateadores y otorgó 18 boletos, finalizando con una efectividad de 3.71 y un WHIP de 1.32.

Además, promedió un impresionante 12.4 ponches por cada nueve entradas, demostrando su capacidad para dominar a los bateadores rivales.

El gerente general Jaylon Pimentel valoró la incorporación de Gilliam como un movimiento clave para reforzar la parte final del cuerpo de lanzadores:

“Ryley es un brazo con experiencia, gran competitividad y la mentalidad adecuada para lanzar en momentos de presión. Su repertorio y capacidad de ponchar serán elementos importantes en el bullpen del equipo.”

Con esta contratación, los Gigantes del Cibao continúan fortaleciendo su plantilla con jugadores de experiencia y calidad, en su objetivo de presentar un equipo profundo y competitivo para la temporada 2025-26 de LIDOM, que iniciará el 15 de octubre.