Vladimir Guerrero Jr.: “Ganamos y vamos a seguir enfocados para llegar a la Serie Mundial”

El primera base de los Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr., de 26 años y nacido en Montreal, Canadá, celebró con emoción la clasificación de su equipo a la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

“Bueno, se siente bien, ¿sabes? Obviamente he tenido tres participaciones, cuatro con esta”, expresó el hijo del inmortal Vladimir Guerrero, sobrino de Wilton y primo de Gabriel Guerrero.

“Ganamos esta serie y vamos a seguir enfocados para llegar a la Serie Mundial”, añadió.

El toletero, pieza central en la ofensiva de Toronto, destacó también la importancia de su fe en los momentos decisivos. “Dios es bueno y siempre le doy rodillas a Dios para momentos como este”, dijo con humildad tras el triunfo.

Guerrero Jr. continúa consolidando su liderazgo dentro del equipo y su madurez como figura de una franquicia que sueña con volver a la Serie Mundial por primera vez desde 1993.

Sus números para la temporada fueron buenos pero no sobresalientes: un promedio de .292 en 156 juegos, 23 jonrones, 96 carreras y 83 carreras impulsadas, para un OPS+ de 133, justo alrededor de su promedio de por vida.

Hasta entonces, nunca había hecho gran cosa en los seis juegos de postemporada que había jugado, pero cambió la óptica en el Juego de la Serie Divisional contra los Yankees el 4 de octubre.

En su primer turno al bate del juego, conectó un jonrón ante Luis Gil al jardín izquierdo profundo en el Rogers Centre, para marcar el tono, luego agregó dos sencillos y un elevado de sacrificio más tarde en el juego cuando los Jays se llevaron una victoria de 10-1.

Fue la primera victoria de Toronto en un juego de postemporada desde 2016. Luego tuvo tres hits más en el Juego 2, incluido el primer grand slam en la historia de la postemporada de los Blue Jays en otra victoria desigual.

En la Serie Divisional, bateó de 17-9 (.529) con tres jonrones, nueve empujadas y cinco anotadas.