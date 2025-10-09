Toronto tras su primer banderín de Liga desde 1993

Un año después de ocupar la última posición de la División Este de la Liga Americana, los Azulejos de Toronto están a cuatro victorias de su primera Serie Mundial en 33 años. Igual que en esta ocasión, la franquicia canadiense llegó hasta la Serie de Campeonato tanto en 2015 y 2016, con aquellos equipos liderados por los bates de los dominicanos Edwin Encarnación y José Bautista, sumándose Josh Donaldson en un trío letal.

Vladimir Guerrero Jr. fue la gran figura de la Serie Divisional contra los Yankees, bateando .529/.550/1.059 con tres cuadrangulares y nueve carreras impulsadas, atormentando de manera inmisericorde el pitcheo de los del Bronx. El inicialista dominicano fue secundado por Ernie Clement (.643/.625/.929 con CERO ponches y cinco remolcadas) y Daulton Varsho (.438/.471/1.000 con cinco extrabases).

La ofensiva de los Azulejos demostró su especial habilidad para poner la pelota en juego, promediando .338 como equipo, con apenas un 16% de ponches recibidos. Todo esto sin la presencia Bo Bichette, una de las principales piezas de su ataque.

En el cuarto partido, el dirigente John Schneider y el coach de pitcheo Pete Walker manejaron con efectividad sus relevistas para cubrir nueve entradas de dos carreras sin contar un abridor, utilizando un total de ocho lanzadores sin que ninguno trabajara más de 1.2 entradas. Así los visitantes lograron salir airosos en el Bronx en un partido que parecía favorecer a los Yankees luego de su dramática victoria del día anterior.

Ahora los campeones de MLB en 1992 y 1993 esperan el desenlace del partido de hoy entre Tigres de Detroit y Marineros de Seattle para conocer su rival de la próxima etapa. Ambos equipos perdieron su serie particular contra los Blue Jays.

Entre las interrogantes que tendrá el dirigente John Schneider para la siguiente etapa están la disponibilidad de Bichette y quién escoger como cuarto abridor para la serie pactada a un 7-4.

El estelar Kevin Gausman y el impresionante novato Trey Yesavage estarán descansados para los dos primeros encuentros a celebrarse en el Rogers Centre. Shane Bieber será el tercer abridor. En caso de estar saludable luego de sufrir molestias en la espalda, Chris Bassitt sería la opción ideal para la cuarta plaza. Pero su status no se ha definido.

La otra opción sería Max Scherzer, quien quedó fuera del roster para la Serie Divisional luego de un inefectivo mes de septiembre, mes en que tuvo registros de 0-3, 10.20 en cuatro aperturas con 24 hits y 17 carreras limpias permitidas en apenas 15 episodios.

Independientemente de las decisiones, el equipo de Toronto tendrá la ventaja de la casa, contando con su ofensiva como principal activo para avanzar al Clásico de Otoño.