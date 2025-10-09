Pleito irrelevante

Claro que el mundo está loco, y se pondrá mucho mas ahora con todos los disparates y distorsiones que facilita la llamada “inteligencia artificial”.

En estos días, el mundo deportivo-farándula está “vuelto loco” con una historia de Vladimir Guerrero Jr., de su padre del mismo nombre y de los Yanquis.

Dice la narrativa que en el corazón de Vladi Jr. está sembrado un “odio” contra los Yanquis, un odio sin reversa, y que fue manifestado hace unos años cuando el jugador de Toronto declaró que “jamás jugaría con ese quipo”.

Y Vladi fortalece esa historia con un castigo ofensivo permanente, en su carrera y en postemporada de 2025. Literalmente los ha masacrado.

Esto es malo para el joven pelotero dominicano, quien nació en Montreal el 26 de marzo 1999, cuando su padre, del mismo nombre, jugaba para los Expos (hoy en Washington).

¿Y por qué es malo? Porque ningún atleta profesional debe caer en ese tipo de chercha negativa. De primera intención, se crea un ambiente hostil en una sociedad que no es la suya y mucho más en la ciudad de Nueva York, la ciudad más ganadora de títulos en toda la historia.

También es bueno precisar que el deporte profesional USA no se maneja así. Los atletas son bien pagados, pero en cuanto al cumplimiento del contrato y su disciplina son 100% estrictos.

De hecho, los peloteros son como “esclavos” durante unos 8 meses, incluyendo los entrenamientos y la postemporada. El respeto a los horarios es sagrado, así como a los reglamentos que rodean el negocio.

No veo por donde puede salir ganancioso Vladimir Jr. con esta mojiganga, y alguien debería aconsejarle que deje eso en el pasado. Desde luego, él hace una historia de algo que habría sucedido cuando niño, y yo pregunto: ¿Qué edad tenìa, 5 años, es un asunto para recordar cuando adulto?

EL PADRE: Vladimir Jr. debe hacer conciencia de que no es necesario ser tan "guapo" y rencoroso sobre una historia que nadie sabe con precisión cómo pasaron los hechos.

Su propio padre, Vladimir, terminó su carrera en pleitos con sus dos últimos quipos. Primero fue con el propio club Toronto, con quienes nunca había jugado.

En 2011 Vladi padre jugó para Texas (-290-13 hrs., 63 empujadas en 562 turnos). En el invierno, se fue a la agencia libre, pero nadie le ofreció. Finalmente, el 10 de mayo del 2012 firmó pacto de liga menor con Toronto, jugó poco en Dunedin, clase A, y luego en triple A.

Allí había agotado 33 turnos con 10 hits, un total de 12 juegos, y como Toronto no lo subía recogió sus “motetes” y se marchó. Se dijo que el club le había prometido subirlo en una fecha determinada, y no respetaron el acuerdo, supuestamente.

El siguiente invierno jugo aquí con Licey , y cuenta la historia que su relación terminó un día en que no lo pusieron en la alineación. Hizo bultos y se marchó.

Ojo: no quiero significar que el hijo pudiera ser una copia del padre. Solo cito los hechos pues el beneficio familiar no solo debe ser genético.

También deben ser tomados en cuenta factores externos, para bien o para mal.

SE FUERON: Ahora todo el mundo está haciendo trizas a los Yanquis, y con mucha razón. Dice el colega Alex Luna que el problema principal de ese equipo es que no tiene personalidad, y yo le creo.

¿Los equipos tienen un líder, el llamado Capitán, es Aaron Judge el líder de los Yanquis?. Lo que se hace ahora es pedir la expulsión del equipo del gerente Brian Cashman y del manager Aaron Boone.. Y eso es cierto, es un club mal hecho, y a ellos no les luce porque tienen demasiado dinero para gastar.

Chequeen los números ofensivos y de pitcheo de postemporada y se convenceran que fueron un desastre..Tan solo sobresale Judge, quien tuvo de 26-13, 1 hr.,7 empujadas. Y lo triste es que Cashman y Boone seguirán allí, parece en forma indefinida.

EL MANAGER: Ya está aquí Alex Cintrón, el manager del Escogido. Su equipo de liga mayor, Houston, le facilitó las cosas pues no le renovaron su contrato de coach de bateo, compartido con Troyt Snitker (hijo de Brian Snitker, el cesanteado manager de Atlanta). Cintrón tenía 9 años en Houston, donde había iniciado como traductor.

OTRA VEZ. Los Dodgers vencieron a Filis 2 por 1 en 11 entradas y avanzan a disputar el título de liga por 8va.vez en los últimos 13 años...Las dos carreras fueron por errores, pero ese es el beisbol...Los Dodgers esperan al ganador de Milwaukee y Chicago para competir un 7-4 desde el lunes.