FENAPEPRO presenta a propuesta de Lidom para próximo acuerdo laboral

La Federación Nacional de Peloteros Profesionales (FENAPEPRO) presentó a sus miembros la primera propuesta que recibió de la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM) para iniciar las discusiones del acuerdo laboral que sustituirá al que culmina luego de la temporada invernal 2025-26.

Decenas de jugadores representantes de los seis equipos del circuito quisqueyano asistieron a la asamblea ordinaria anual de FENAPEPRO para escuchar de sus líderes el informe económico del último período, propuestas para mejorar las condiciones de los miembros y, más importante, el futuro de la agencia libre y la posibilidad de la instauración de un sistema de arbitraje salarial en el próximo acuerdo laboral.

Además, se hizo un resumen del proceso de organización del Juego de Estrellas entre las ligas de República Dominicana y Puerto Rico, programado para el 15 de noviembre en el estadio de los Mets de Nueva York, el Citi Field; se presentaron propuestas para firmar un acuerdo con las ligas asiáticas de verano y el establecimientos de una cuota anual para los afiliados.

El presidente Erick Almonte y el vicepresidente Esteban Germán encabezaron la directiva de FENAPEPRO en una junta que incluyó al menos a ocho representantes de cada equipo LIDOM.

"Los peloteros son los verdaderos jefes de FANAPEPRO y tienen que estar informados de todo lo que ocurre en la institución. Pienso que somos mejores y más fuertes cuando todos trabajamos juntos", dijo Almonte.

"La gran asistencia a la asamblea ordinaria es una muestra del grado de conciencia que ha adquirido el pelotero dominicano en los últimos tiempos, gracias al trabajo que hicieron la actual y anteriores directivas de la federación", comentó Almonte.

Junior Lake, Erik González, Zoilo Almonte y Sócrates Brito encabezaron la delegación de los Leones del Escogido; Hanser Alberto, Carlos Peguero, Kelvin Gutiérrez y Jorge Bonifacio la de Gigantes del Cibao; Juan Lagares, Aderlin Rodríguez, Richard Rodríguez y Webster Rivas la de Águilas Cibaeñas; Enny Romero, Esmil Rogers, Miguel Sanó y Francisco Peña la de Estrellas Orientales; César Valdez, Gustavo Núñez, Domingo Leyba y Radhamés Liz la de Tigres del Licey, y Ronald Guzmán, Engel Beltré, Jenrry Mejía y Wendel Rijo, la de Toros del Este.

En sentido general, medio centenar de jugadores acudieron al llamado de la entidad que agrupa a los jugadores del béisbol invernal.

Doña Haydé Benoit de García, la viuda del fenecido presidente de FENAPEPRO, Dámaso García, tomó un turno en la asamblea para destacar el estado del organismo y exhortar a los miembros a mantener la unidad como una condición obligatoria para seguir fortaleciendo la institución.

"Damasito estaría muy orgulloso de todos ustedes", dijo.