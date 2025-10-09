Fallece el exgrandeliga Mike Greenwell a los 62 años

El exjugador de Grandes Ligas y miembro del Salón de la Fama de los Medias Rojas, Mike Greenwell, falleció a los 62 años, según varias fuentes. En agosto se reveló que le habían diagnosticado cáncer medular de tiroides, según Emma Healy de The Boston Globe .

Greenwell nació en Kentucky, pero se crio en Florida. En este último estado, practicó lucha libre con caimanes, lo que le valió su apodo de Gator.

Fue seleccionado por los Red Sox en 1982 y pasó toda su carrera con esa franquicia, salvo una breve escapada a Japón. Lo ascendieron a las Grandes Ligas en 1985 para tomar un café y luego tomó otro la temporada siguiente.

Aunque solo jugó 31 partidos de la temporada regular en 1986, formó parte de la carrera de Boston hacia los playoffs. Los Medias Rojas vencieron a los Angelinos en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, lo que los llevó a la Serie Mundial contra los Mets, aunque finalmente perdieron en siete juegos. Greenwell tuvo seis apariciones al plato en postemporada ese año, yéndose de 5-1 con un sencillo, una base por bolas y dos ponches.

Finalmente tuvo un debut más formal en 1987, cuando disputó 125 partidos jugando en ambas esquinas de los jardines. Conectó 19 jonrones y registró una línea ofensiva de .328/.386/.570. Terminó cuarto en la votación al Novato del Año de la Liga Americana, detrás de Mark McGwire , Kevin Seitzer y Matt Nokes.

Fue aún mejor en 1988. Se estableció como el jardinero izquierdo titular del club y bateó .325/.416/.531, conectando 22 jonrones y robando 16 bases. Fue incluido en su primer Juego de Estrellas. Terminó segundo en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, solo detrás de José Canseco , quien acababa de diseñar la primera temporada 40/40.

Los Medias Rojas ganaron la División Este de la Liga Americana ese año, pero Canseco y los Atléticos los eliminaron de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Greenwell luego expresaría su frustración por la votación al Jugador Más Valioso cuando se reveló que Canseco consumía esteroides durante su carrera como jugador.

Ese año fue esencialmente el mejor de Greenwell, pero continuó siendo un jugador sólido para los Medias Rojas durante muchos años después. Cuando estaba sano, solía conectar entre 10 y 15 jonrones, casi la misma cantidad de robos y un promedio de bateo cercano a .300.

Las lesiones redujeron su rendimiento y su tiempo de juego durante los años 90. Firmó con los Hanshin Tigers de la Nippon Professional Baseball de Japón para la temporada de 1997, pero se lesionó nuevamente después de solo siete juegos y se retiró definitivamente.

Participó en 1269 partidos de temporada regular con los Medias Rojas y bateó 5166 veces. Acumuló 1400 hits, incluyendo 275 dobles, 38 triples y 130 jonrones. Anotó 657 carreras e impulsó 726. Robó 80 bases. Su promedio de bateo de por vida fue de .303/.368/.463. Fue seleccionado dos veces para el Juego de Estrellas y ganó un Bate de Plata.