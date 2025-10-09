Águilas contratan como importados al receptor Carter Jensen y el lanzador Hunter Bigge

Las Águilas Cibaeñas continúan reforzándose de cara a la próxima temporada 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol. El conjunto amarillo anunció la contratación del prometedor receptor Carter Jensen y del lanzador derecho Hunter Bigge.

La gerencia general, encabezada por Gian Guzmán, destacó la calidad y la experiencia que ambos jugadores aportarán al conjunto cibaeño.

"La llegada de Carter es una pieza fundamental para nuestra estrategia. Es un joven con un alto techo de desarrollo que debutó en Grandes Ligas este año y su bate zurdo traerá un equilibrio muy necesario a nuestra alineación", declaró Guzmán.

El receptor Jensen, de 22 años, con 6’0” de estatura y 210 libras, es el prospecto número 1 de los Reales de Kansas City y ocupa el puesto 39 en el Top 100 de MLB.

Es un bateador zurdo que ha mostrado un progreso notable en cinco temporadas en ligas menores, alcanzando las Grandes Ligas en septiembre de 2025. En 20 partidos en MLB agotó 60 turnos, con promedio de bateo de .300, porcentaje de embasarse de .391, OPS de .941, además de 18 hits, tres jonrones y 13 carreras remolcadas.

Su llegada a las Águilas es clave para el manejo del cuerpo de lanzadores y se espera que su ofensiva sea un factor determinante en la alineación.

Bigge, de 27 años, 6’0” de estatura y 205 libras, debutó en MLB en 2024 con los Cachorros de Chicago antes de ser traspasado a los Rays. Es conocido por su recta potente, que ha alcanzado las 100 millas por hora.

En dos temporadas en Grandes Ligas, Bigge ha participado como relevista en 32 partidos, con efectividad de 2.51 y 36 ponches en 32.1 entradas, promediando 10 ponches por cada nueve innings.

"Contar con Hunter, que tiene experiencia en MLB, nos da tranquilidad en el cuerpo de relevo. Estamos firmando talento que sabe competir al más alto nivel. Esperamos que nos aporte solidez y experiencia en las entradas finales, particularmente en situaciones de alta presión", añadió Guzmán.

Con estas contrataciones, las Águilas suman ya siete importados para la temporada, entre ellos los lanzadores Devin Smeltzer, Triston McKenzie, Oscar Rayo y Charlie Barnes, además del infielder Raynel Delgado.