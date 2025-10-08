Tropezones de Filadelfia

Los análisis originales para la serie de Filadelfia y Dodgers pintaban una competencia cerrada porque había una especie de equilibrio entre las fuerzas y debilidades de ambos equipos. Los Filis con gente lesionada y ausente, los Dodgers con un cuerpo monticular sin mucha definición, al extremo de que dos de sus pitchers abridores, Tyler Glasnow y Roki Sasaki, están en funciones de relevos. (Eso me pareció a mi profundidad).

También el legendario zurdo Clayton Kershaw, que tampoco está en rotación. Los dos primeros partidos de los Dodgers han sido iniciados por Shohei Ohtani y Blake Snell, ambos con brillantes trabajos. Y este miércoles tendrán a otro duro, Yoshinobu Yamamoto en el montículo.

Esa es la historia de los Filis, que han tenido tropiezos desde el principio de campaña. El 18 de mayo la MLB anunció la suspensión del relevista venezolano José Alvarado por dopaje, pero eso no hizo tanto efecto negativo.

El derecho Aaron Nola no tuvo una buena campaña, su efectividad en 6.01, y para el mes de agosto se lesionó Zack Wheeler, su estelar lanzador, quien fue a cirugía por un problema poco común descrito en una crónica de ESPN como sigue: “El lanzador derecho de 35 años se sometió a una cirugía esta semana para extirpar un coágulo de sangre en el hombro de lanzar. El síndrome de salida torácica venosa, un subtipo raro del trastorno de compresión que comprime una vena y provoca la formación de coágulos de sangre”.

Así que perdieron a Wheeler, quien tuvo marca de

10-5 y 2.71 de efectividad en 24 aperturas. Como brazos de importancia se quedaron con el dominicano Cristopher Sánchez, el peruano-venezolano Jesús Luzardo, el venezolano Ranger Suárez y Aaron Nola.

En el mes de julio, los Filis adquirieron al dominicano Jhoan Durán, procedente de Minnesota, un tipo de 100 millas que llegó para hacerse cargo del cierre.

EN BATEO: Pero Filadelfia no hizo tanto caso a esos problemas y ganaron la División Este con el segundo mejor record de la Nacional, 96-66. Tuvieron una marca impresionante en casa, como home club, con 55-26, pero no tanto en la ruta con 41-40.

Precisamente ellos perdieron sus dos primeros de la serie, y este miércoles van a un partido de eliminación. Los Dodgers sorprendieron a Filadelfia, y tienen la mesa servida para darle nocaut en Dodger Stadium.

Uno de los problemas de Filadelfia es que sus principales hombres no han bateado. Nick Castellanos de 6-1, Alex Bohm de 6-1, Bryce Harper de 7-1, Kyle Schwarber de 7-0 con 5 ponches, Trea Turner de 7-1 y así no hay forma de competir.

Turner fue líder bate de la Liga Nacional con .304, el único que estuvo por la marca de los .300 puntos. Sin embargo, siendo un tipo de contrato de 300 millones debe mostrarse mucho más de ahí. Lo mismo para Harper, que tiene contrato de US$330 millones, y en la temporada regular dio 27 hrs. 75 empujadas, poca cosa.

Filadelfia ha jugado este año con nómina de US$290 millones, la 4ta. más cara, pero sus horas de vida podrían estar contadas. (OJO: la nómina más alta pertenece a Dodgers con US$350.0, luego Mets con 342.0, y los Yanquis con 300 millones.

PRIMER PITCHEO: Por cierto, para el tercer juego de la serie de este miércoles está invitado Steve Garvey para el lance de la primera bola, antigua estrella del club. Y para mañana Manuel Mota, aunque no es seguro que ese partido se celebre. Si los Dodgers ganan hoy, podrían mover lo de Mota para su primer partido home club de la serie por el título de la liga, la próxima semana.

DOMINIO: La otra serie de la Nacional entre Milwaukee y Cachorros celebra también su tercer choque.. Los Cerveceros dominan 2-0, habiendo ganado el primero 8 por 3 y el segundo 7 por 3. Ese encuentro será a las 5 de la tarde, y los Cubs intentarán mantenerse con vida.

EL EVENTO AGUILUCHO: Este miércoles será el gran show de las Aguilas Cibaeñas en el Centro de Convenciones de Santiago, con la presencia de muchas estrellas de los últimos 40 años. Será una dedicatoria especial a Miguel Diloné, inclusive se estará vendiendo un camiseta con su número, que también servirá de boleto de ingreso al evento. (Dicen que podrán ingresar unos 400 fanáticos).. Igualmente habrá un show sorpresa con la más auténtica interprete de música típica del Cibao y el país..¿Cómo se llama?

Hectorj.cruz@listindiario.com

hjcbeisbol@hotmail.com