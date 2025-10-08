Los Tigres fuerzan el Juego 5 contra los Marineros en la ALDS con victoria de 9-3

Riley Greene y Javier Báez conectaron jonrones en una sexta entrada de cuatro carreras y los Tigres de Detroit mantuvieron viva su temporada con una victoria de 9-3 sobre los Marineros de Seattle en el cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Americana.

Los Tigres forzaron un quinto partido al ganar en Comerica Park por primera vez en más de un mes. Quedaron 0-8 tras la victoria de Tarik Skubal por 6-0 sobre los Medias Blancas de Chicago el 6 de septiembre, incluyendo la victoria de Seattle por 8-4 el martes.

La decisión de la serie será el viernes en Seattle, con Skubal enfrentándose a George Kirby.

Después de que Detroit empató el juego con tres carreras en la quinta, Greene le dio a los Tigres una ventaja de 4-3 con un jonrón de apertura ante Gabe Speier en la sexta.

Spencer Torkelson siguió con un doble y anotó la quinta carrera de Detroit con un sencillo de Zach McKinstry antes de que Báez pusiera el 7-3 con su sexto jonrón de postemporada.

Gleyber Torres se convirtió en el tercer All-Star de los Tigres en conectar jonrón cuando abrió la séptima con un disparo al jardín derecho antes de que el roletazo de Báez en la octava entrada trajera la novena carrera de Detroit.

Troy Melton, abridor del Juego 1 de Detroit, se llevó la victoria con tres entradas de relevo sin anotaciones.

Las primeras 4 1/2 entradas parecieron otro desastre de los Tigres.

Casey Mize permitió una carrera y ponchó a seis bateadores en las primeras tres entradas, pero necesitó 54 lanzamientos para lograrlo. Esto pudo haber influido en la decisión de AJ Hinch de enviar al zurdo Tyler Holton al montículo para la cuarta entrada.

La decisión no funcionó: Holton enfrentó a tres bateadores y se fue con las bases llenas y sin outs. Hinch trajo al preparador Kyle Finnegan, quien logró que Víctor Robles conectara un roletazo para una doble matanza impulsora antes de que JP Crawford hiciera un elevado.

Sin embargo, los Mariners llegaron a Finnegan en la quinta entrada. Randy Arozarena abrió con un sencillo, llegó a segunda con un lanzamiento descontrolado y anotó con el sencillo de Cal Raleigh, su séptimo hit de la serie. Eso puso el marcador 3-0, aumentando los abucheos de la furiosa afición local.

El doble RBI de Dillon Dingler puso a los Tigres en el tablero con un out en el quinto, la primera carrera que Detroit anotó contra el abridor de los Marineros, Bryce Miller, en 23 1/3 entradas.

Speier entró, pero Jahmai Jones conectó su primer lanzamiento por la línea del jardín izquierdo para un doblete como emergente para poner el marcador 3-2 antes de que Báez empatara el juego con un hit.