Luis Urueta asegura que las Águilas saldrán con un equipo bien estructurado

Las Águilas Cibaeñas saldrán al terreno en el próximo torneo de béisbol otoño invernal con un equipo bien estructurado, basado en el compromiso de dar el cien por ciento para lograr el principal objetivo, que es la conquista de la corona y devolverle la alegría a la fiel y entusiasta fanaticada aguilucha.

Así lo manifestó el manager Luis “Pipe” Urueta durante la presentación del club, en el emotivo espectáculo Inning 0, previo a la justa correspondiente a la temporada 2025-2026, que se iniciará el próximo 15 de este mes de octubre.

"Sabemos que esta es una liga muy competitiva; sin embargo, nosotros saldremos con un equipo bien estructurado, conformado por muchos jóvenes con talento, mezcla de juventud y veteranía”, precisó.

Expuso que, en esta primera etapa del campeonato, la serie regular, están enfocados en clasificarse entre los primeros cuatro. “Luego pensaremos en cómo reestructurar el equipo de cara al Round Robin, ya con jugadores que han sido contratados para esta segunda ronda”.

Significó que las Águilas esta temporada tendrán el pitcheo como una de sus fortalezas, ya que contarán con un staff de abridores y relevistas, “aunque todavía no tenemos definido quién será el abridor del primer partido de la temporada”.

Expuso que sí tienen parte de los serpentineros que conformarán la rotación abridora, tras la llegada de cuatro lanzadores importados: los zurdos Devin Smeltzer y Charlie Barnes, así como los diestros Triston McKenzie y Óscar Rayo.

Exhortó a los fanáticos aguiluchos a brindar todo su apoyo al equipo, como lo han hecho toda la vida. "Pues pueden estar seguros de que estos muchachos saldrán a darlo todo para buscar la victoria”.