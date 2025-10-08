Águilas Cibaeñas firman al infielder cubano Raynel Delgado, un MVP en Triple A

El equipo de Operaciones de Béisbol de las Águilas Cibaeñas anunció hoy la adquisición del infielder cubano Raynel Delgado, nombrado Jugador Más Valioso (MVP) la temporada pasada con los Nashville Sounds, filial Triple-A de los Cerveceros de Milwaukee. Delgado se une a la escuadra amarilla con miras a reforzar su plantilla para el próximo torneo 2025-2026 de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM).

La firma de Delgado, oriundo de La Habana, inyecta versatilidad inmediata, velocidad y poder ofensivo al lineup aguilucho.

El joven de 25 años, conocido por su habilidad como bateador ambidextro y su sólida defensa en varias posiciones del cuadro interior (principalmente segunda y tercera base), tuvo una temporada estelar en Triple-A. Registró un promedio de bateo de .281, producto de 116 imparables y 53 carreras impulsadas. Su velocidad fue un factor clave, robando 40 bases en 48 intentos.

“Estamos absolutamente emocionados de darle la bienvenida a Raynel a nuestra organización”, expresó Gian Guzmán, gerente general aguilucho. “Su título de MVP no es casualidad; refleja su increíble ética de trabajo, disciplina en el plato y capacidad para ser un líder ofensivo. Esperamos que su energía y rendimiento eleven el nivel de todo el equipo y nos ayuden a conseguir el título de campeón”.

Delgado fue originalmente seleccionado en 2018 por los Indios de Cleveland.

Con esta adquisición, las Águilas han confirmado cinco jugadores importados hasta el momento. La lista incluye a los lanzadores Devin Smeltzer, Triston McKenzie, Oscar Rayo y Charlie Barnes.