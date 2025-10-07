Vaughn, Chourio y Misiorowski dan a Cerveceros una ventaja de 2-0 sobre los Cachorros de Chicago

Andrew Vaughn y Jackson Chourio dispararon cada uno un jonrón de tres carreras, William Contreras añadió un cuadrangular en solitario y los Cerveceros de Milwaukee vencieron 7-3 a los Cachorros de Chicago el lunes por la noche para quedar a una victoria de un viaje a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Cerveceros tienen una ventaja de 2-0 en la Serie Divisional al mejor de cinco, que se traslada al Wrigley Field en Chicago para el tercer juego el miércoles. Los equipos que se van al frente 2-0 en una serie de postemporada al mejor de cinco han ganado 80 de 90 veces, incluyendo 54 barridas.

Milwaukee está intentando ganar una serie de postemporada por primera vez desde 2018, cuando llegó al séptimo de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Vaughn y Chourio conectaron los dos primeros jonrones de tres carreras en la historia de la postemporada de los Cerveceros. El cuadrangular en solitario de Contreras en la tercera entrada rompió un empate 3-3.

El toletero de Chicago Seiya Suzuki bateó un jonrón de tres carreras propio, un batazo de 440 pies al jardín entre el izquierdo y central en la primera entrada contra Aaron Ashby. Después de salir del bullpen en 42 de sus 43 apariciones en la temporada regular, Ashby sirvió como abridor en este juego.

Pero los Cachorros no volvieron a anotar. Nick Mears, Jacob Misiorowski, Chad Patrick, Jared Koenig, Trevor Megill y Abner Uribe se combinaron para trabajar siete entradas y un tercio de relevo sin permitir carreras en las que solo permitieron un imparable.

Misiorowski entró en la tercera y lanzó tres entradas sin permitir carreras para ganar el juego, alcanzando al menos 100 millas por hora en 31 de sus 57 lanzamientos. Cada uno de los primeros ocho lanzamientos del novato superó al menos las 102,6 mph, y llegó a un máximo de 104,3.

Mientras Misiorowski estaba encendido, Shota Imanaga de Chicago se vio apagado.

Dos veces en las primeras tres entradas, Imanaga retiró a los dos primeros bateadores antes de meterse en problemas que resultaron en un jonrón. Imanaga ha permitido múltiples cuadrangulares en seis de sus últimas ocho apariciones.

Vaughn empató el juego en la parte baja de la primera con un batazo sobre la barda del jardín izquierdo después de que Contreras y Christian Yelich conectaran sencillos con dos outs. Según la MLB, este fue el primer juego de playoffs en el que cada equipo conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada.

Contreras luego bateó un tablazo de 411 pies al jardín izquierdo con dos outs en la tercera.

El batazo de Vaughn en la primera entrada marcó la primera vez que los Cerveceros conectaron un jonrón de tres carreras o un grand slam en la postemporada. Obtuvieron su segundo solo tres entradas después, cuando el venezolano Chourio conectó su batazo de 419 pies contra su compatriota Daniel Palencia.

Chourio volvió al primer puesto en el orden después de que una rigidez en el tendón de la corva derecha lo obligara a salir en la segunda entrada de la victoria de Milwaukee 9-3 en el primer juego el sábado.