Rodríguez, Atleta del Año, Dolciné y Martínez, cronistas más destacados ACDS

La taekwondoista Madelyn Rodríguez fue escogida como Atleta del Año, en la gran gala anual Banreservas de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), donde en los Premios Luís Luque para la prensa deportiva empataron Santiago Dolciné y Santana Martínez.

La noche del pasado lunes, teniendo como escenario la sala especial del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), fue galardonada Madelyn Rodríguez, quien no estuvo presente pues se prepara en Europa para eventos internacionales, fue representada por Camila Martínez.

De igual manera fueron premiados, Santiago Dolciné y Santana Martínez, quienes empataron como narradores, de igual manera estuvieron parejos en el premio más importante, Junto a la representante de Madelyn Rodríguez, recibieron los galardones de manos de, Américo Cabrera, presidente de la ACDS; Garibaldi Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano; Rubén Santana, subgerente de relaciones Públicas de Banreservas en la zona norte, Iris Núñez, vicepresidenta de las Águilas Cibaeñas y Ridalvi Mateo, de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos.

El discurso central estuvo a cargo del presidente de la ACDS, Américo Cabrera, quien felicitó la labor de los atletas de Santiago y sus entrenadores, entre otras cosas, destacó la distinción del libro Pioneros y Proezas de Dominicanos en Grandes Ligas instalado en la Biblioteca del Salón de la Fama del Béisbol Profesional en Cooperstown, Estados Unidos, escrito por Kevin Cabral y Rolando Guante.

Cabral recibió un reconocimiento especial entregado por el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez y el ministro de deportes, Kelvin Cruz, junto al pleno de la directiva de la ACDS, ambos funcionarios se dirigieron a los presentes.

El acto inició con un opening a cargo del grupo de baile Osthree 60, así como la presentación de la destacada artista local Carolyn Rodríguez, los directivos de los organizadores recibían a los invitados ambientados con la música del saxofonista Samuel Coronado, quien, para iniciar la actividad, interpretó el Himno Nacional Dominicano.

El principal auspiciador del evento anual fue Banreservas, los patrocinadores, el Ministerio Dominicano de Deportes (MIDEREC), Alcaldía de Santiago, ProIndustria, Fundación Cibao FC y Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, así como el copatrocinio de, Cementos Cibao, La Aurora, Baltimore Dominicana (BALDOM), Castro Sport y Caribbean Digital TV.

Atletas premiados:

Atletismo femenino, Natasha Méndez y masculino, Melvin Marcelino; baloncesto femenino, Chantal López y masculino, Ángel Javier; béisbol olímpico superior, Félix Soriano; olímpico Juvenil, Christopher Ayala; béisbol profesional dominicano, Aderlin Rodríguez; aguilucho o Santiaguero en Grandes Ligas, Willy Adames; boxeo femenino, Yendry Álvarez y masculino, Ismael de los Santos.

Ciclismo femenino, María Vega y masculino, Anderson Aracena; fisiculturismo femenino, Liliana Torres y masculino, Darling Brito; fútbol femenino, Marcela Zimbrón y masculino, Edwin Frias; profesional, Lucas Bretón; gimnasia femenina, Victoria Knupper; karate femenino, Brianna Suero y masculino, Brandolf Grullón; kickboxing femenino, Darienly Contreras y masculino, Ángel Nivar.

Natación femenina, Darielys Ortiz y masculina, Josué Domínguez; softbol femenino, Anabel Ulloa y masculino, Elías Valerio; taekwondo femenino, Madelyn Rodríguez y masculino, Saúl Tavárez; tenis de campo femenino, Paz Cabral y masculino, Peter Beltrán, tenis de mesa femenino, Eva Brito y masculino,

Ramón Vila Mena; tiro con arco masculino, Rubén Jiménez Mustafá y triatlón femenino, Laura Batlle.

Premios Luis Luque, a la crónica deportiva local:

Camarógrafo (Premio Bernardo Minier), Carlos José Delmonte; fotógrafo (Premio Antonio Martínez), Rafael Tony Núñez; cronista Femenina (Premio Dionisia Pérez), Zobeida Rivas; radio (Premio Reynaldo Filpo), Amanecer Deportivo- Elias Wehbe; programa semanal o especializado, Pasión Deportiva; televisión (Premio César Delmonte y Consuegra); Infodeportivas- Santana Martinez y Al Mediodía Deportes- David Cepeda.

Prensa escrita (Premio Domingo Saint-Hilaire Hijo), Bienvenido –Tuto- Tavárez; medios digitales (Premio Rafael Pappy Pérez), Ezequiel Sosa y Leonardo Pérez;

locutor comercial (Premio Virgilio Cepeda), Wilson Silverio y Juan Peña; cronista militante (Premio Juan Mendoza) Rafael Fellito Ortiz y Héctor Cepin; cronista en el extranjero (Premio Rafael Paquete Fernández), Tenchy Rodríguez; plataforma digital, Laliga Work; comentarista (Premio Félix Bruno), Juan Saint-Hilaire; narrador (Premio Ramón De Luna), Santana Martinez y Santiago Dolciné.

Entre los presentes que entregaron premios, además de los mencionados, estuvieron, Winston Llenas, vicepresidente de LIDOM; Víctor García Sued, presidente del consejo directivo de las Águilas Cibaeñas; el director provincial de deportes MIDEREC Santiago, Ramón Antonio Peña Rodríguez; familia Sánchez, de las Águilas Cibaeñas; Rafael -Papito- Cruz, director nacional de ProIndustria; Margarita Jáquez, presidenta de UDESA; Guillermo Saleta Pérez, presidente advitam de UDESA y esposa Olga Rodríguez; Alberto Polanco, de Cibao FC; Jessica Brito, de Cementos Cibao; diputada Soraya Suárez y muchos otros.