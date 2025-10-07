Raleigh, Suárez, Crawford pegan jonrón y los Marineros superan a Tigres 8-4

Cal Raleigh disparó un jonrón de dos carreras, Eugenio Suárez y JP Crawford conectaron jonrones solitarios y los Marineros de Seattle vencieron el martes 8-4 a los Tigres de Detroit para tomar una ventaja de 2-1 en la Serie Divisional de la Liga Americana.

Los Marineros están a una victoria de su primera Serie de Campeonato de la Liga Americana desde 2001. Su primera oportunidad de avanzar es el miércoles por la tarde en el Juego 4 en Comerica Park y, si es necesario, otra oportunidad los espera el viernes en Seattle para un decisivo Juego 5.

Logan Gilbert de Seattle permitió una carrera y cuatro hits, ponchó a siete y no dio bases por bolas en seis entradas.

Raleigh, quien tuvo 60 jonrones, la mayor cantidad en las Grandes Ligas, durante la temporada regular, conectó un jonrón de 391 pies y dos carreras al jardín izquierdo central en la novena entrada para poner el marcador en 8-1.

Los Tigres, con problemas ofensivos, se vieron limitados a cuatro hits y una carrera en ocho entradas antes de generar repentinamente algo de ofensiva en la novena contra Caleb Ferguson, quien permitió tres carreras, tres hits y una base por bolas sin conseguir un out.

Spencer Torkelson conectó un doble de dos carreras y Andy Ibanez lo siguió con un sencillo productor.

El cerrador All-Star Andrés Muñoz entró con uno en base y sin outs y terminó con las esperanzas de remontada de Detroit con un elevado y un doble play para terminar el juego.

Jack Flaherty de Detroit duró sólo 3 1/3 entradas, permitiendo cuatro carreras (tres limpias) con cuatro hits y tres bases por bolas.

Seattle anotó dos carreras en la tercera después de comenzar la entrada con tres hits y una base por bolas.

Víctor Robles abrió la entrada con un doble y anotó por un error, que se le acreditó al jardinero izquierdo Riley Greene por un tiro errado que pudo haber sido fildeado por el receptor Dillon Dingler. El sencillo productor de Randy Arozarena puso a los Mariners arriba 2-0.

Suárez envió un jonrón de 422 pies al jardín izquierdo en la cuarta entrada para poner el marcador 3-0. El sencillo productor de Raleigh con dos outs en la entrada le dio a Seattle una ventaja de cuatro carreras.

Los Tigres esperaban que su primer juego en casa en más de dos semanas los hiciera sentir más cómodos en el plato, pero no ayudó y perdieron un octavo partido consecutivo en Comerica Park.

Detroit finalmente anotó en la quinta entrada gracias a la jugada de elección del fildeador de Kerry Carpenter, en lo que potencialmente sería una doble matanza que cerraría la entrada. El tiro de Crawford desde la segunda base sacó al primera base Josh Naylor de la almohadilla y este no aseguró la pelota en su guante, lo que permitió que Dingler anotara.

El jonrón de Crawford en la sexta entrada restauró la ventaja de cuatro carreras de Seattle.

Los Tigres permitieron que los Marineros anotaran una segunda carrera sucia en la octava entrada después de que Carpenter dejó caer el elevado de Victor Robles en el jardín derecho, lo que permitió a Luke Raley avanzar a tercera y anotar con el elevado de sacrificio de Crawford.