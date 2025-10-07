Manny Mota hará lance de honor del 4to. juego entre Dodgers y Filis, si el partido es necesario

Los Dodgers de Los Ángeles anunciaron que la leyenda dominicana Manny Mota realizará el lanzamiento de honor en el juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Filis de Filadelfia, si el encuentro llega a disputarse este jueves, ya que los angelinos dominan la serie 2-0.

Mota, un histórico del béisbol dominicano y miembro emblemático de los Dodgers, fue clave en el comeback del equipo ante Filadelfia en la Serie de Campeonato de 1977, por lo que su presencia representa un homenaje a aquella gesta.

El juego 4 se jugará en el Dodger Stadium, donde también se rendirán tributos con actuaciones musicales previas y un ambiente de celebración para los fanáticos.

El equipo angelino, que ganó los dos primeros partidos de la serie en Filadelfia, buscará sellar su pase a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional este miércoles, cuando reciban a los Filis en el juego 3, programado para iniciar a las 9:08 de la noche (hora dominicana).

Para el juego 3, el lanzamiento de honor la también leyenda de los Dodgers, Steve Garvey, Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de 1978 contra los propios Filis.