Los Gigantes reciben a Peralta, Mercedes y a los importados Birlingmair y Smith

Los Gigantes del Cibao continúan sumando piezas importantes a su roster con miras a la temporada 2025-26 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), tras la integración este lunes de los jugadores nativos Wily Peralta y Melvin Mercedes, junto a los lanzadores importados Reid Birlingmair y Caleb Smith.

El gerente general Jaylon Pimentel y el dirigente José Leger encabezaron la jornada de entrenamientos celebrada en el Estadio Julián Javier, donde los cuatro jugadores fueron recibidos oficialmente y de inmediato se integraron a las rutinas de preparación del conjunto francomacorisano.

Wily Peralta, lanzador derecho de 36 años con 10 temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, regresa para fortalecer la rotación de abridores del club.

En la temporada 2024 con los Gigantes, registró marca de 2–5, con efectividad de 2.85 en 10 salidas como abridor, lanzando 41.0 entradas, en las que permitió 41 hits, 13 carreras limpias y ponchó a 30 bateadores, con un WHIP de 1.41.

Su veteranía y consistencia lo consolidan como uno de los pilares del pitcheo abridor del equipo.

Por su parte, Melvin Mercedes, de 33 años, es un utility que batea a ambas manos y puede jugar con eficiencia tanto en el cuadro interior como en los jardines.

Actualmente pertenece a los Tigres de Quintana Roo en la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), donde en la campaña 2025 registró promedio de .264, con 1 jonrón, 22 carreras impulsadas y 14 bases robadas. Su versatilidad y liderazgo en el clubhouse lo convierten en una pieza clave para la estrategia del dirigente José Leger.

En la misma jornada también se integraron los lanzadores importados Reid Birlingmair y Caleb Smith, quienes arribaron al país y de inmediato se incorporaron a los entrenamientos del conjunto.

Birlingmair, lanzador derecho de 28 años viene de lanzar con los Guerreros de Oaxaca en la Liga Mexicana de Béisbol, donde trabajó 34.1 entradas, con marca de 8–1, efectividad de 4.98, 44 ponches, 18 boletos y un WHIP de 1.60.

Mientras que Caleb Smith, zurdo de 34 años con seis temporadas de experiencia en las Grandes Ligas, lanzó este verano para los Dorados de Chihuahua en la LMB, registrando 3–9, efectividad de 5.52 en 93.0 entradas, con 60 ponches, 21 boletos y WHIP de 1.58. Su experiencia en MLB y capacidad de lanzar profundo en los juegos lo perfilan como una adición importante para la rotación.

“La llegada de Wily, Melvin, Caleb y Reid fortalece significativamente nuestro equipo,” expresó el gerente general Jaylon Pimentel.

“Estamos muy complacidos con la integración de estos jugadores, que aportan experiencia, talento y compromiso.”

El dirigente José Leger también destacó el ambiente positivo que se vive en los entrenamientos.

“Estamos viendo un grupo comprometido y con energía. Tener a veteranos como Wily y Melvin junto a brazos nuevos como Caleb y Reid nos da un equilibrio que será clave durante la temporada.”

Con estas incorporaciones, los Gigantes del Cibao continúan avanzando con paso firme en su preparación para la próxima campaña, reforzando su combinación de experiencia, juventud y profundidad en todas las áreas del juego.