Toros contratan al receptor Ronaldo Hernández y reciben integraciones a entrenamientos

Los Toros del Este tendrán de regreso al receptor Ronaldo Hernández, quien ya se encuentra en el país y entrenó este lunes por primera vez con el club, informó Jesús Mejía, gerente general del club.

Para Hernández, de 27 años, será su tercera experiencia en la liga dominicana. El colombiano vino con los Toros en la campaña 2021-22 y jugó con los Gigantes del Cibao en 2023-24, con quienes bateó .232 con 4 remolcadas en 18 partidos.

"Es un receptor de experiencia con buena habilidad para llamar el juego y manejar el staff de pitcheo, fortalece una posicion muy importante," dijo el gerente taurino al momento de hacer el anuncio.

De por vida en 10 años en las ligas menores, el bateador derecho tiene una línea ofensiva de .276/.330/.455 con 106 jonrones y 467 remolcadas en 754 partidos. En este 2025 dividió su tiempo entre AA y AAA con los Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York, además de que vio acción en un par de partidos con los Pericos de Puebla en México.

La contratación de Hernández se suma a la de los abridores Jaime Barría, Tyler Eppler y Matt Dermody, así como a los relevistas Joe Corbett, Tanner Kiest y R.J. Alanis, como los importados anunciados por el club hasta el momento.

Integraciones

Junto al receptor colombiano, los Toros recibieron la integración de los jardineros Gilberto Celestino y Luis Mieses, el infielder Leandro Arias y del zurdo Antonio Jiménez.

Celestino fue readquirido en cambio hace unos desde las Águilas Cibaeñas por el zurdo Bryan Magdaleno y una escogencia de la sexta ronda del Draft de Novatos LIDOM del próximo año.

Celestino está en su segunda experiencia con los Toros, equipo para el que jugó en las temporadas 2021-22 y 2022-23. En su última oportunidad con el uniforme naranja, el jardinero tuvo una línea ofensiva de .333/.520/.444 en seis partidos.

Mieses es un jardinero que lanza y batea a la zurda de los Vigilantes de Texas, con quienes dio 15 dobles y 14 cuadrangulares con los Frisco Roughriders, sucursal AA.

Jiménez es un relevista que este año ponchó 56 con efectividad de 3.55 en 45.2 innings para el equipo AAA de los Gigantes de San Francisco.

Lesiones limitaron a Leandro Arias a solo 78 partidos este año en los circuitos minoritarios de los Orioles de Baltimore.

Los Toros esperan más integraciones esta semana de jugadores de su núcleo para el inicio de la temporada 2025-26, pautado para el próximo 15 de octubre.