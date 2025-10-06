Tigres regresan a Detroit tras más de dos semanas y reciben a Marineros con serie empatada 1-1

Cuando los Tigres de Detroit salieron del campo tras su último partido en casa hace más de dos semanas, nadie sabía si jugarían otro partido en el Comerica Park este año.

“Tuvimos que ganárnoslo. Nos costó mucho volver a casa”, afirmó el lunes el manager de los Tigres, A.J. Hinch.

Los Tigres perdieron un séptimo partido consecutivo en casa contra Atlanta el 21 de septiembre, cuando se aferraban a una ventaja de un juego en la División Central de la Liga Americana antes de cerrar con el mayor colapso en la historia de la división o la liga.

Los Tigres se recuperaron lo suficiente como para tener otro juego en la Ciudad del Motor el martes por la tarde contra Seattle en el tercer juego de su Serie Divisional de la Liga Americana.

Detroit eliminó a los Guardianes de Cleveland, campeones de la División Central de la Liga Americana, en su campo en una Serie de Comodines de la Liga Americana la semana pasada, y luego se mantuvo en la carretera para jugar en Seattle durante el fin de semana.

Detroit abrió con una victoria de 3-2 en 11 entradas y los Marineros vencieron a Tarik Skubal 3-2 el domingo por la noche para igualar la serie 1-1 al mejor de cinco.

Cuando ambos equipos llegaron a Detroit, tomaron direcciones diferentes.

Los Marineros se dirigieron al Comerica Park mientras los Tigres aprovecharon su primera oportunidad de dormir en sus camas desde septiembre.

“Ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos en casa. Pero al mismo tiempo, ha sido una experiencia divertida de unión con estos muchachos. Hemos pasado mucho tiempo juntos, mucho tiempo en la carretera”, expresó el derecho Jack Flaherty, quien es el probable abridor de Detroit para el tercer juego.

Seattle pasó un tiempo lanzando un balón de fútbol americano en el campo, corriendo, lanzando, atrapando y bateando al llegar el lunes por la tarde.

“Todos disfrutaron de su descanso y de la oportunidad de mantener el cuerpo a fuego lento. Fue una oportunidad para salir aquí y entrenar. Pensé que era importante hacer que fluyera un poco de energía aquí y acostumbrarse al estadio de nuevo”, comentó el manager de Seattle, Dan Wilson.

El primera base de los Marineros, Josh Naylor, está lidiando con un asunto personal y Wilson se negó a decir si viajó con el equipo a Detroit.

“Sabremos más mañana”, comentó Wilson.

Seattle parece estar preparándose para jugar potencialmente sin Naylor.

“Tenemos un plan en marcha”, señaló el manager.

Los Tigres pueden no hacer otro viaje si no comienzan a batear mejor, comenzando con sus oportunidades en el plato contra Logan Gilbert en su primera apertura desde el 27 de septiembre.

Los bateadores de Detroit se han ponchado un máximo de 59 veces en la postemporada, se han abanicando casi 12 veces por juego. Su promedio de bateo de .186 —incluyendo .192 con corredores en posición de anotar— y su OPS de .545 como equipo se encuentran entre los peores en el béisbol durante los playoffs.

“Bienvenidos a las Grandes Ligas de Béisbol”, comentó Hinch.

Los Tigres tuvieron una entrada de cuatro carreras en una victoria de 6-3 sobre Cleveland la semana pasada para avanzar y anotaron un total de diez carreras en las otras 46 entradas de los playoffs.

“Tenemos que elegir mejores lanzamientos para batear”, expresó Hinch.

Gilbert podría hacer que eso sea un desafío.

El derecho de 1,98 metros de estatura y 97 kilos, tuvo 173 ponches en 131 entradas durante la temporada regular.

“Cuando está en su mejor momento, tiene material para hacer que los bateadores fallen. Tener esa capacidad de ponchar, especialmente en la postemporada, es realmente una ventaja”, afirmó Wilson.