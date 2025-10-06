Teoscar Hernández: "Nos sentimos como un conjunto unido y esa ha sido la clave del éxito"

El dominicano Teoscar Hernández, de 32 años y nativo de Maimón, sigue siendo una de las piezas fundamentales en el ataque de los Dodgers de Los Ángeles durante la actual postemporada de las Grandes Ligas.

Perteneciente a los Toros del Este en la Liga Dominicana, Hernández ha asumido un papel protagónico tanto dentro como fuera del terreno.

El toletero destacó la unión del equipo como la principal razón del buen momento que atraviesa el conjunto angelino.

“De verdad que nos sentimos nuevamente como un conjunto unido, en armonía, y creo que esa ha sido la clave para el éxito que hemos estado teniendo en las últimas semanas de la temporada regular y ahora en los playoffs”, expresó Hernández.

El jardinero agregó que su mentalidad en esta etapa del año se basa en la simplicidad y la concentración.

“Trato de simplemente, cada turno, cada picheo, cada jugada que me toca hacer en el terreno de juego, sacarle el máximo y así tratar de ayudar al equipo. No me pongo más presión de la que ya tenemos porque son playoffs”, explicó.

Hernández, uno de los bates más consistentes del equipo, ha mostrado su experiencia en momentos clave, respondiendo con batazos de poder y liderazgo en el clubhouse. Su enfoque, según él, pasa por mantener la calma y disfrutar el juego.

“Cada jugada cuenta, cada picheo cuenta. Simplemente trato de calmar la ansiedad, la adrenalina que uno siente en estos grandes juegos, y de hacer el trabajo que uno ha venido haciendo todo este año”, señaló.

El veterano jugador dominicano ha sido una de las figuras más destacadas de los Dodgers en octubre, aportando tanto ofensiva como motivación a un grupo que busca otra Serie Mundial.

“Hemos estado ganando. Ganamos los tres primeros juegos de los playoffs. Estamos tratando de salir cada noche a tratar de conseguir otra victoria más”, dijo con confianza.

Hernández firmó en diciembre pasado un contrato por tres años y 66 millones de dólares con Los Ángeles, luego de una temporada 2024 en la que fue determinante para el título de la franquicia. El acuerdo incluyó una bonificación por firma y una opción del club para una cuarta temporada.

Con 10 años de experiencia en las Grandes Ligas, Teoscar ha jugado con los Astros de Houston, Blue Jays de Toronto, Marineros de Seattle y Dodgers de Los Ángeles, consolidándose como uno de los bateadores dominicanos más productivos de la última década.

Su madurez, constancia y liderazgo lo han convertido en un ejemplo dentro del clubhouse angelino. En cada entrevista, Hernández transmite serenidad y compromiso, reflejo del camino recorrido desde su debut en 2016. En sus propias palabras: “Es tratar de seguir jugando la pelota. Nosotros sabemos que podemos jugar y ganar”.