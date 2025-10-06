Detroit y Seattle con poco dinero

Dos de los equipos de la Liga Americana que compiten actualmente en playoffs lo han hecho con mediana inversión. Es decir, los Tigres de Detroit y los Marineros de Seattle están lejos de los primeros diez puestos en la lista de los clubes de más alta nómina.

Seattle aparece en el lugar 15 con una inversión de US$164 millones, mientras Detroit está en el lugar 17 con US$145 millones.

Ambos tienen managers relativamente jóvenes , aunque ya A.J. Hinch, de Detroit, tiene 5 años en el cargo..Dan Wilson, de Seattle, está al frente desde 2024.

Lo impresionante de Detroit es la ausencia de jugadores con altos contratos. Sus principales hombres son “gente barata”, pero les ha ido bien por segundo año, seguido pues también clasificaron el año pasado.

LOS CONTRATOS

Veamos algunos jugadores, caros y baratos de Detroit Tigers:

.- Javier Báez, boricua, llegó al equipo hace varios años vía la agencia libre y tiene buen contrato de 6 años por US$140 millones, que finaliza luego del 2027.

.- Gleyber Torres, segunda base de Venezuela, firmó por un año 2025 por un buen dinero, US$15 millones.

.El lanzador Tarik Skubal todavía no tiene contrato de largo plazo, y juega por salario definido en el sistema de arbitraje ganando US$15 millones este año.

El lanzador Jack Flaherty, un veterano, tiene pacto de 2 años por US$35 millones. En la regular tuvo marca de 8-15 y 4.64, no muy bien.

.- El jardinero Riley Greene despachó 36 jonrones con 111 remolcadas, uno de los mejores de la liga. Apenas gana US$812 mil, algo más que el mínimo.

.- Spencer Torkelson, primera base, pegó 31 jonrones con 78 impulsadas, y OPS de . 789.Gana US$765 mil.

.- Kerry Carpenter, jardinero, también gana poquísimo, US$796 mil , y tuvo 26 Hrs, 62 impulsadas, bajo OBP de .291.. Y está el dominicano Wenceel Pérez , azuano, con salario de US$770 mil.

Detroit tuvo un record general de 87-75, pero perdió la división Central luego de haber dominado los cinco primeros meses. El gran problema fue en septiembre cuando colapsaron y tuvieron 7-17, aprovechando Cleveland para colarse al primero con 88-74.

COLECTIVOS: Detroit no es mal equipo. En el colectivo de la liga, en la temporada regular, en bateo tuvieron .287 para el 8vo. puesto de los 15 equipos. En jonrones fueron 5to. con 198, en anotadas 5to. con 758, y en OPS 6to. con .729. El pitcheo fue el segundo mejor de la liga con .260, y ahí compensaron.

Dicen que si usted quiere un equipo campeón en beisbol busque jugadores que estén en último año de contrato. Ellos darán el 100% para quedar bien, y conseguir buen negocio.

Pero también es válido decir que reuna jugadores jóvenes, que también “dejarán el pellejo” en el terreno de juego pues están en proceso de superación.

LO DE HOY: Este martes los Azulejos de Toronto van a la ciudad de Nueva York a enfrentar a los Yanquis, buscando una barrida de tres. Allí habrá un gran show alrededor de Vladimir Guerrero jr., pues sus historias de “odio” contra los Yanquis han tomado mucho espacio, y también el ruido de su bate, que explosiona contra su pitcheo. Vladi tiene de 9-6 con 2 jonrones, 6 empujadas, incluyendo un grand slam.

Los lanzadores del tercer juego serán Shane Bieber, de Toronto, y el zurdo Carlos Rodón, de los Yanquis… En Yankee Stadium, Toronto tuvo marca de 2-6 esta temporada, mientras en el Rogers Centre estuvieron 6-1 contra los Yankees, una diferencia abismal.

También juegan este martes Marineros y Tigres, y los lanzadores son Logan Gilbert contra Jack Flaherty.

Julio Rodríguez y Jorge Polanco se robaron el show del segundo juego, que fue el primer triunfo de Seattle. Polanco le pegó par de jonrones al estelar Skubal, mientras Rodríguez pegó doble que remolcó la vuelta del triunfo.

ADELANTE: Los Dodgers ganaron su partido ante Filadelfia este lunes. En el 7mo. hicieron 4 vueltas para definir la ofensiva del partido… En ese inning, hubo el primer hit de la serie para Shohei Ohtani, que tenia de 6-0, incluyendo cuatro ponches.

Los Dodgers van a su casa para un tercer choque, y los Filis no huelen nada bien. Eso también huele a barrida.

DE VACA: Dice un reporte extraoficial que Juan Soto arregló maletas con familia y su novia y se fueron de vacaciones a Cancún, en México… ¿Estará siguiendo los playoffs allí?. Desde luego que sí, es imposible que un atleta se desligue de su deporte.