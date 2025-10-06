Blake Snell brilla mientras el bullpen frena remontada de los Filis para ganar 4-3; Dodgers va 2-0

Blake Snell ponchó a nueve en seis entradas en blanco con pelota de un solo hit para los Dodgers antes de que los relevistas Alex Vesia y Roki Sasaki frustraran la remontada de Filadelfia en la novena entrada, enviando a Los Ángeles a una victoria por 4-3 sobre los Filis en el segundo juego de su Serie Divisional de la Liga Nacional el lunes por la noche.

Shohei Ohtani conectó un sencillo productor para su primer hit de la serie en una séptima entrada de cuatro carreras, y los Dodgers tomaron una ventaja de 4-1 al final de la novena.

Nick Castellanos se deslizó de cabeza hacia la segunda base, eludiendo apenas un toque, para un doble de dos carreras ante Blake Treinen que finalmente envió a la multitud de Filadelfia a un frenesí y puso el juego en 4-3.

Vesia entró para enfrentar a Bryson Stott, quien intentó avanzar a Castellanos con un toque. Pero el tercera base Max Muncy giró y lanzó al campocorto Mookie Betts, quien corrió para cubrir la base a tiempo para atrapar a Castellanos.

El bateador emergente Harrison Bader conectó sencillo y Max Kepler rodó para una elección del fildeador que dejó a los corredores en las esquinas con dos outs.

Sasaki entró y retiró al campeón de bateo de la Liga Nacional, Trea Turner, con un roletazo a segunda para su segundo salvamento de la serie. Freddie Freeman realizó una jugada salvadora en primera base, arrodillándose para interceptar el mal tiro de Tommy Edman con el revés, manteniendo la punta del pie derecho sobre la almohadilla, antes de rodar de espaldas con la pelota.

Los Dodgers, campeones de la Serie Mundial, tomaron una ventaja de 2-0 en la serie al mejor de cinco y pueden avanzar a su 17ma Serie de Campeonato de la Liga Nacional con una victoria en el tercer juego el miércoles por la noche en su casa en Los Ángeles.

Snell, dos veces ganador del Premio Cy Young, estuvo sensacional ante otro equipo sin pegada de los Filis en los playoffs. Turner, el campeón de jonrones de la Liga Nacional, Kyle Schwarber, y el dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, Bryce Harper, se combinaron para batear de 1-10 con cinco ponches.

En el 15º aniversario del juego sin hits de Roy Halladay, el as de los Filis, contra los Rojos en los playoffs, Snell tenía uno en juego hasta el sencillo de Edmundo Sosa con dos outs en el quinto.

Snell, quien dio cuatro bases por bolas, estuvo enredado en un duelo de lanzadores con Jesús Luzardo hasta la séptima entrada decisiva.

Luzardo lanzó 24 lanzamientos en la primera entrada antes de que el zurdo se tranquilizara y retirara a 17 Dodgers consecutivos hasta que la estrella del Juego 1, Teoscar Hernández, conectó un sencillo para abrir la entrada. Freeman conectó un doblete y eso fue todo para Luzardo.

Después de que Orion Kerkering se ponchara, Kiké Hernández conectó un rodado lento dentro del cuadro hacia el campocorto Trea Turner, quien aceleró un tiro desviado al plato, lo que permitió a Hernández anotar. Will Smith conectó un sencillo de dos carreras para la ventaja de 3-0 y Ohtani, quien se ponchó cuatro veces en el primer juego y nuevamente al abrir el segundo, conectó un sencillo impulsor contra el relevista zurdo Matt Strahm.

Los Dodgers, que estuvieron en la lista de lesionados esta temporada 37 veces durante 2585 días, según las Grandes Ligas, finalmente se encuentran prácticamente sanos y solo necesitan ganar uno de dos partidos en casa para asegurar la serie . Los equipos que llevan una ventaja de 2-0 en una serie de postemporada al mejor de cinco juegos han ganado 80 de 90 juegos, incluyendo 54 barridas.

Los Filis, campeones de la División Este de la Liga Nacional, estaban acostumbrados a atacar a Snell.

Snell, quien se perdió cuatro meses de su primera temporada en Los Ángeles por una inflamación en el hombro, ponchó a 12 bateadores, su máximo de la temporada, en siete entradas en una apertura en septiembre contra los Filis. Los Filis en la alineación titular del Juego 2 que se enfrentaron a Snell solo batearon un promedio combinado de .152 contra él.

Snell salió de su único aprieto en la sexta entrada al conceder bases por bolas consecutivas con un out, lo que finalmente desató la ira de los más de 45,000 bateadores que habían estado nerviosos y apagados durante la mayor parte del juego. Snell logró que Harper, líder histórico de jonrones en la Serie Divisional de la Liga Nacional con 11, bateara con fuerza en el tercer strike y Alec Bohm puso fin a la amenaza con un elevado a tercera que apagó la energía del estadio.

Los Filis, que no pegaban, tuvieron marca de 1 de 18 y nueve ponches en seis juegos.