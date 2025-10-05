Jorge Polanco pega 2 jonrones, Julio Rodríguez remolca la del gane y Seattle empata serie a Detroit

Los Marineros de Seattle contaron con un aporte decisivo de sus jugadores dominicanos para empatar la serie divisional de la Liga Americana, al vencer este domingo 3-2 a los Tigres de Detroit en el segundo juego disputado en el T-Mobile Park.

Jorge Polanco fue la gran figura ofensiva del partido al conectar dos cuadrangulares solitarios frente a Taris Skubal, considerado por muchos como el mejor lanzador de las Grandes Ligas en la actualidad.

En el cierre del octavo episodio, Julio Rodríguez se encargó de sellar la historia con un doble productor que remolcó la carrera de la ventaja definitiva.

Desde el montículo, el también dominicano Luis Castillo realizó una sólida labor de cuatro entradas y dos tercios en blanco. Aunque salió sin decisión, limitó la ofensiva de Detroit con su repertorio de rectas y cambios de velocidad. Propinó tres ponches, y concedió un hit y cuatro bases por bolas.

Con la victoria, Seattle igualó la serie 1-1 antes de trasladarse a Detroit, donde se reanudará la acción con el tercer juego.