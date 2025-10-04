Vladimir Guerrero Jr. pega jonrón y Toronto pica delante frente a Yankees

Alejandro Kirk conectó dos jonrones solitarios, Vladimir Guerrero Jr. también conectó y los Azulejos de Toronto ganaron un juego de postemporada por primera vez desde 2016 al aplastar el sábado 10-1 a los Yankees de Nueva York en el primer juego de su Serie Divisional de la Liga Americana.

Nathan Lukes tuvo dos hits, tres carreras impulsadas y una atrapada en picada, y Andrés Giménez agregó dos hits e impulsó un par mientras los Blue Jays, campeones de la División Este de la Liga Americana, usaron 14 hits para romper una racha de siete derrotas en playoffs.

La anterior victoria de Toronto en postemporada fue en el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2016 contra Cleveland. Los Blue Jays perdieron esa serie en cinco juegos.

Toronto fue eliminado de la ronda de comodines en Tampa Bay en 2020, en casa contra Seattle en 2022 y en Minnesota en 2023.

Kevin Gausman (1-0) permitió una carrera y cuatro hits en 5 2/3 entradas para llevarse la victoria. Regaló dos bases por bolas y ponchó a tres.

Guerrero se fue de 4-3 con dos carreras impulsadas. Abrió el marcador con un jonrón con dos outs en la primera entrada, su primer jonrón en postemporada, y añadió un elevado de sacrificio en la séptima entrada de cuatro carreras de Toronto.

Guerrero llegó con tres hits y una impulsada en seis juegos de playoffs anteriores.

Kirk conectó un jonrón en el primer lanzamiento del segundo, su primero en la postemporada, luego agregó un segundo jonrón ante Paul Blackburn para comenzar una octava entrada de cuatro carreras.

Toronto ha ganado siete de ocho encuentros en casa contra Nueva York esta temporada. Los Blue Jays obtuvieron la mejor marca de la Liga Americana en casa, 54-27, en la temporada regular.

En su tercera apertura en postemporada, el lanzador derecho neoyorquino Luis Gil (0-1) permitió dos carreras y cuatro hits en dos entradas y dos tercios. El Novato del Año de la Liga Americana en 2024 no concedió bases por bolas y ponchó a dos.

Los Yankees no pusieron a ningún corredor en posición de anotar hasta que Anthony Volpe conectó un doblete contra la barda del jardín izquierdo para comenzar la sexta. Austin Wells conectó un sencillo para que Volpe llegara a tercera y Trent Grisham recibió base por bolas para llenar las bases. Gausman ponchó a Aaron Judge, pero dio base por bolas a Cody Bellinger para impulsar una carrera.