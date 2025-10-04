Jhoan Durán confía en los Filis: “Estamos puestos para dar el 100%”

El dominicano Jhoan Durán, cerrador de los Filis de Filadelfia, llega a la Serie Divisional con la mentalidad enfocada en un solo objetivo: ganar.

A sus 27 años, el lanzallamas nacido en Esperanza, República Dominicana, es una de las piezas más importantes del bullpen del conjunto dirigido por Rob Thomson.

“Nada, lo que se espera es ganar, ¿me entiendes? Eso es lo que se espera, porque nosotros estamos puestos para dar 100%. Yo sé que ellos son muy buen equipo también, pero nosotros también”, expresó Durán con firmeza antes del inicio de la serie.

Apodado “Durántula”, el derecho pertenece a las Águilas Cibaeñas en la Lidom, aunque todavía no ha debutado en el béisbol invernal dominicano.

En Grandes Ligas, sin embargo, ya se ha ganado una reputación por su recta explosiva, que supera con facilidad las 102 millas por hora.

“Estamos enfocados en el día de hoy que empieza el juego y vamos a darlo todo”, añadió el relevista, quien no esconde su entusiasmo por vivir esta experiencia de postemporada en la Liga Nacional.

Durán tuvo un inicio dominante en 2025 con los Mellizos de Minnesota, registrando una efectividad de 2.01 en 49 juegos y 16 salvamentos durante los primeros cuatro meses de campaña.

Sin embargo, el 30 de julio fue traspasado a los Filis de Filadelfia a cambio de los prospectos Mick Abel y Eduardo Tait, un movimiento que fortaleció aún más a los campeones del banderín del este.

“Va a ser un buen enfrentamiento, un buen duelo, una buena serie, ¿me entiendes? Es algo que nadie se puede perder, va a ser increíble”, comentó sobre la esperada serie divisional.

Con su acostumbrada calma y confianza, Durán deja claro que el enfoque está en avanzar paso a paso. “El objetivo de nosotros es la Serie Mundial, pero todo paso por paso. Primero ya estamos aquí, después que pasemos este escalón, vamos al siguiente”.

La energía de Durán y su capacidad para dominar en los momentos más tensos serán clave para las aspiraciones de Filadelfia en esta postemporada, donde cada lanzamiento cuenta y cada out puede definir el destino de una serie.