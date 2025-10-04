Dodgers y Filis se reencuentran en postemporada por primera vez en 16 años

Los Filis de Filadelfia y los Dodgers de Los Ángeles vuelven a cruzarse en los playoffs por primera vez desde 2009, reavivando una rivalidad que definió la Liga Nacional a finales de la década de los 2000.

Los Filis buscan su primer título de Serie Mundial desde 2008, mientras que los Dodgers aspiran a conquistar su tercero desde 2020.

Los Dodgers, actuales campeones defensores, avanzaron a esta Serie Divisional tras barrer en dos juegos a los Rojos de Cincinnati en la ronda de comodines.

Por su parte, los Filis, campeones del Este de la Liga Nacional, contarán con uno de sus brazos más consistentes de la temporada: Cristopher Sánchez (13-5, 2.50 ERA) abrirá el primer encuentro en el Citizens Bank Park.

El zurdo dominicano llega en un gran momento: no permitió carreras en 12 2/3 entradas durante sus últimas dos salidas y cerró septiembre con una efectividad de 1.65.

En su antepenúltima presentación, precisamente ante Los Ángeles, permitió cuatro carreras y siete hits en siete innings.

Del otro lado, el japonés Shohei Ohtani debutará como lanzador en postemporada, luego de que nunca tuvo esa oportunidad con los Angels.

En su penúltima apertura de la campaña regular, enfrentó a los Filis y lanzó cinco entradas sin permitir hits, ponchando a cinco de los 16 bateadores que enfrentó.

Filadelfia dominó la serie particular durante la temporada regular, ganando cuatro de seis juegos, y ha vencido a los Dodgers en 10 de los últimos 13 enfrentamientos entre ambos conjuntos.

Además, los Filis eliminaron a Los Ángeles en las Series de Campeonato de 2008 y 2009, ganando ambas en cinco juegos.

La serie iniciará en Filadelfia, que será sede de los partidos 1, 2 y 5 (si es necesario). La acción se trasladará luego a Los Ángeles para los partidos 3 y 4 (si son necesarios), en una confrontación que promete emociones y recuerdos de viejas batallas de octubre.