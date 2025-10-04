Águilas Cibaeñas derrotan a Mineros de Bonao en juego de pretemporada

El inicialista Arturo Disla conectó su primer cuadrangular de la pretemporada y las Águilas Cibaeñas se impusieron 6-4 a los Mineros de Bonao, logrando así su segunda victoria consecutiva en la ruta de preparación para el torneo de béisbol otoño invernal que iniciará el próximo 15 de este mes.

Con su batazo de vuelta completa, el fornido jugador remolcó dos carreras y anotó una de las seis vueltas fabricadas por los aguiluchos frente al conjunto de la Liga de Béisbol de Verano.

Albert Fabián mantuvo encendido el madero al disparar dos sencillos productores de igual cantidad de carreras, mientras que el intermedista José “Popeye” Rodríguez conectó dos imparables en tres turnos oficiales.

Por su parte, Joseph Rosa se fue de 3-1, con una carrera impulsada, una anotada, además de negociar una base por bolas y recibir un pelotazo. Alberto Rodríguez también brilló al anotar dos veces tras recibir dos transferencias.

En total, los bates amarillos ligaron 11 imparables para producir la media docena de anotaciones.

En el pitcheo, debutó el importado Devin Smeltzer, quien lanzó 3.0 entradas frente a 11 bateadores, permitiendo dos hits, una carrera, una base por bolas y ponchando a tres contrarios. Luego lo relevaron Pedro Payano, Yennsy Díaz, Johan Quezada, Juan Isaías Díaz, Benjamín Arias y Moisés Díaz cada uno trabajando un episodio.

Las Águilas Cibaeñas descansan este domingo y el lunes viajarán al municipio de San Antonio de Guerra, donde enfrentarán a los Tigres del Licey.