La renovada alineación de los Cerveceros ayudaría a superar su mala fortuna en playoffs

El pitcheo generalmente ha llevado a los Cerveceros de Milwaukee mientras han logrado sus siete apariciones en postemporada en los últimos ocho años.

Este año, podrían tener el tipo de ofensiva que puede producir más éxito en los playoffs.

Milwaukee registró el mejor récord en las Grandes Ligas este año mientras tenía el segundo mejor promedio de carreras limpias. Pero los Cerveceros también anotaron 806 carreras, su mayor cantidad desde 1999, para ubicarse terceros en las mayores.

Lo han logrado sin batear muchos jonrones y en su lugar confian en la disciplina en el plato y la velocidad. Intentarán mantener eso el sábado cuando reciban a los Cachorros de Chicago en el primer juego de una Serie Divisional de la Liga Nacional.

“Si tomas buenas decisiones de swing, los obligas a lanzar strikes, obtienes bases gratis o lanzamientos para batear”, dijo el segunda base Brice Turang.

Los Cerveceros hicieron el menor porcentaje de swings a lanzamientos fuera de la zona de strike en las mayores. El coach de bateo Al LeBoeuf dice que Milwaukee pueden predicar esa mentalidad en toda la alineación porque el MVP de la Liga Nacional 2018, Christian Yelich, cree en ella.

“Christian entiende el hecho de que así es como tenemos que jugar”, dijo LeBoeuf. “Él simplemente pasa el testigo y difunde el mensaje: ‘Oye, así es como tenemos que jugar’.”

El manager Pat Murphy entrega su propio mensaje directo.

“Si persigues, no juegas”, dijo Murphy. “Los chicos con la mejor habilidad para controlar la zona de strike van a jugar.”

Eso es lo que los Cerveceros le dijeron al primera base Andrew Vaughn cuando lo llamaron de las menores después de adquirirlo de los Medias Blancas de Chicago. Vaughn tuvo un OPS de .869 en 64 juegos con Milwaukee, en comparación con .531 en sus 48 juegos con Medias Blancas.

“El mensaje fue controlar la zona de strike, llegar a base y anotar carreras”, dijo Vaughn. “Simplemente sé terco.”

El porcentaje de embasado de los Cerveceros de .332 fue el segundo más alto en las mayores.

También causan estragos una vez que llegan a base. Los 164 robos de Milwaukee se ubicaron en segundo lugar.

Eso explica cómo los Cerveceros anotaron tantas carreras a pesar de batear solo 166 jonrones para ubicarse en el puesto 22. Murphy compara a sus bateadores con pájaros carpinteros porque siguen picoteando durante los juegos.

“Estos chicos son un puñado”, dijo el manager de los Rojos de Cincinnati, Terry Francona. “Cuando juegas contra ellos, incluso cuando les ganas, estás cansado. Tienen muchas formas de atacarte.”

Los Cerveceros también obtuvieron grandes contribuciones de un par de novatos.

Caleb Durbin, adquirido en el trato que envió al relevista dos veces All-Star Devin Williams a los Yankees de Nueva York, estaba bateando solo .186 el 23 de mayo, pero alcanzó .277 el resto del camino. Isaac Collins tuvo un porcentaje de embasado de .368 en 130 juegos.

Tomó un tiempo para que esta alineación comenzara a funcionar.

Cuando Milwaukee tenía un récord de 25-28 el 24 de mayo, estaba clasificado en el puesto 14 en la MLB en carreras totales, 21 en porcentaje de embasado (.311) y 28 en porcentaje de slugging (.354). Yelich estaba regresando de una cirugía de espalda, el dos veces All-Star venezolano William Contreras estaba jugando con un dedo roto, y ambos tuvieron comienzos lentos.

Pero los Cerveceros se ubicaron segundos en carreras totales, primeros en porcentaje de embasado (.343) y octavos en porcentaje de slugging (.426) el resto del camino.